Düzce’nin Akçakoca ilçesi Subaşı köyü mevkiinde, D-655 Düzce-Akçakoca yolu üzerinde trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 18.30 sıralarında Ö.K. (40) idaresindeki 67 EH 320 plakalı çimento tankeri, Şifalısu mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje devrildi.

1 KİŞİ YARALANDI

Tek taraflı olarak meydana gelen kazada sürücü Ö.K. yaralandı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle Akçakoca-Düzce istikametinde trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.