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Kaynak: AA

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) BIST 30 endeks kontratı, önceki seansta kaydettiği yükselişin ardından güne kayıpla başladı. Ekim vadeli kontrat, açılışta yüzde 0,32 gerileyerek 14.746 puana indi.

Önceki gün alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı yüzde 2,65 primle 14.794 puandan tamamlamıştı. Akşam seansında ise satışların etkisiyle yüzde 0,11 değer kaybeden kontrat, 14.777 puandan işlem görmüştü.

KÜRESEL PİYASALARDA BELİRSİZLİK ETKİLİ

Küresel piyasalarda şirketlerin güçlü finansal sonuçlarına rağmen temkinli görünüm sürüyor. Yapay zekâ yatırımlarının geleceğine ilişkin soru işaretleri ve jeopolitik gelişmeler, piyasalardaki yön arayışında etkili oluyor.

Yatırımcılar, şirket bilançolarının yanı sıra küresel risklerin piyasalara olası yansımalarını da takip ediyor.

YURT İÇİNDE GÜVEN ENDEKSİ VE KAPASİTE KULLANIMI İZLENECEK

Piyasalarda bugün yurt içinde açıklanacak reel kesim güven endeksi ile imalat sanayisi kapasite kullanım oranı takip edilecek. Yurt dışında ise veri gündeminin sakin olması bekleniyor.

Analistler, endeks kontratında teknik açıdan 14.600 ve 14.500 puan seviyelerini destek, 14.800 ve 14.900 puan aralığını ise direnç noktaları olarak değerlendiriyor.