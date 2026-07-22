Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat, güne yüzde 0,18 azalışla 16.346,00 puandan başladı.
DÜN SATIŞ AĞIRLIKLI SEYİR İZLENDİ
Ağustos vadeli endeks kontratı, dün normal seansı yüzde 0,70 düşüşle 16.375,00 puandan tamamladı.
Akşam seansında ise kayıplarının bir kısmını telafi eden kontrat, 16.388,00 puana yükseldi.
KÜRESEL PİYASALARDA TOPARLANMA SİNYALİ
Orta Doğu’daki jeopolitik belirsizliklere rağmen, bilanço sezonunda özellikle teknoloji şirketlerine yönelik iyimser beklentiler küresel piyasalarda toparlanmayı destekliyor.
KRİTİK VERİLER TAKİP EDİLECEK
Analistler, bugün:
Yurt içinde reel kesim güven endeksi, Kapasite kullanım oranı, ABD’de haftalık mortgage başvuruları verilerinin izleneceğini belirtiyor.
TEKNİK SEVİYELER ÖNE ÇIKIYOR
Teknik açıdan endeks kontratında:
16.200 – 16.100 puan destek
16.500 – 16.600 puan direnç
seviyeleri takip ediliyor.
PİYASADA TEMKİNLİ BAŞLANGIÇ
Güne düşüşle başlayan endeks kontratında, yatırımcıların küresel gelişmeler ve veri akışına bağlı olarak temkinli hareket ettiği görülüyor.