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Kaynak: AA

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat, güne yüzde 0,18 azalışla 16.346,00 puandan başladı.

DÜN SATIŞ AĞIRLIKLI SEYİR İZLENDİ

Ağustos vadeli endeks kontratı, dün normal seansı yüzde 0,70 düşüşle 16.375,00 puandan tamamladı.

Akşam seansında ise kayıplarının bir kısmını telafi eden kontrat, 16.388,00 puana yükseldi.

KÜRESEL PİYASALARDA TOPARLANMA SİNYALİ

Orta Doğu’daki jeopolitik belirsizliklere rağmen, bilanço sezonunda özellikle teknoloji şirketlerine yönelik iyimser beklentiler küresel piyasalarda toparlanmayı destekliyor.

KRİTİK VERİLER TAKİP EDİLECEK

Analistler, bugün:

Yurt içinde reel kesim güven endeksi, Kapasite kullanım oranı, ABD’de haftalık mortgage başvuruları verilerinin izleneceğini belirtiyor.

TEKNİK SEVİYELER ÖNE ÇIKIYOR

Teknik açıdan endeks kontratında:

16.200 – 16.100 puan destek

16.500 – 16.600 puan direnç

seviyeleri takip ediliyor.

PİYASADA TEMKİNLİ BAŞLANGIÇ

Güne düşüşle başlayan endeks kontratında, yatırımcıların küresel gelişmeler ve veri akışına bağlı olarak temkinli hareket ettiği görülüyor.