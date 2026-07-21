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Kaynak: AA



Açılışta kontrat, önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,66 artışla 16.599,00 puana çıkarak dikkat çekti.

DÜNKÜ GÜÇLÜ YÜKSELİŞİN ARDINDAN YUKARI YÖN SÜRÜYOR

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen ağustos vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,63 primle 16.490,00 puandan tamamladı.

Akşam seansında ise sınırlı bir geri çekilme yaşanarak kontrat yüzde 0,04 düşüşle 16.483,00 puana geriledi.

KÜRESEL RİSKLER FİYATLAMALARI ETKİLİYOR

Küresel piyasalarda çip hisselerindeki yükselişe rağmen, ABD/İsrail-İran savaşı kaynaklı jeopolitik riskler ve petrol fiyatlarındaki sert dalgalanmalar piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor. Bu gelişmeler, genel görünümde karışık bir seyri beraberinde getiriyor.

KRİTİK SEVİYELER: 16.600 EŞİĞİ TEST EDİLİYOR

Teknik açıdan değerlendirildiğinde:

16.600 ve 16.700 puan direnç

16.400 ve 16.300 puan destek

seviyeleri olarak öne çıkıyor.

Endeks kontratında yükselişin devam edip etmeyeceği, hem küresel risk iştahı hem de açıklanacak verilerin etkisiyle netleşecek.