A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Venezuela ile oynanacak hazırlık maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“ÇOK İYİ BİR KARAKTER VE TEKNİK DİREKTÖR”

Montella, uzun yıllardır tanıdığı Italiano’nun hem kişiliğine hem de teknik direktörlük kariyerine vurgu yaparak, “Vincenzo Italiano benim arkadaşım. Çok iyi bir teknik direktör” ifadelerini kullandı.

DEPREM DÖNEMİNDEN ANLAMLI ANI

İtalyan teknik adam, Adana’da yaşanan deprem sürecine de değinerek duygusal bir anısını paylaştı. Montella, o dönemde İtalya’da açtığı bağış kampanyasına en çok destek veren isimlerden birinin Vincenzo Italiano olduğunu söyledi.

“Adana’da yaşanan depremde İtalya’da bir bağış hesabı açmıştım. En çok katkıda bulunanlardan biri Italiano oldu. İnsanlar evsiz kalmasın diye çok uğraştık. Çok iyi bir karakter, çok iyi bir teknik direktör” dedi.

“İNSANLIK İÇİN ÖNEMLİ BİR DURUŞ”

Montella, Italiano’nun bu davranışının kendisi için çok değerli olduğunu belirterek, teknik direktörün sadece saha içi başarısıyla değil, insani yönüyle de öne çıktığını ifade etti.