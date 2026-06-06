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İstanbul merkezli 27 ilde düzenlenen geniş çaplı operasyonda, banka yöneticileri ve yatırım uzmanlarının kimliklerini kullanarak sahte yatırım grupları kurduğu iddia edilen şüphelilere darbe vuruldu.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dijital platformlarda faaliyet gösteren dolandırıcılık ağını mercek altına aldı.

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin banka yöneticileri ve yatırım uzmanlarına ait isim ile fotoğrafları izinsiz kullanarak güven oluşturduğu, vatandaşları yüksek kazanç vaadiyle kurdukları paravan şirketlere yönlendirdiği belirlendi.

İŞLEM HACMİ 60 MİLYAR LİRAYI BULDU

Soruşturma kapsamında şüphelilere ait kişi ve şirket hesaplarında yaklaşık 60 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi. Elde edilen bulgular doğrultusunda 2 Haziran'da İstanbul merkezli 27 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 89 şüpheliden 79'u çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

4,6 MİLYAR LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına da tedbir uygulandı.

Toplam değeri 4 milyar 606 milyon lirayı bulan 4 şirkete, 15 akaryakıt istasyonuna ve 1 akaryakıt ile LPG dolum tesisine kayyum atandı.

Ayrıca 1 taşınmaz, 11 araç, şirket ortaklık payları, banka hesapları, kripto varlıklar ile çok sayıda taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konuldu.

Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.