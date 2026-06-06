Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşanan olay, mahalle sakinlerini derinden sarstı. Birkaç gündür komşularının göremediği 65 yaşındaki Veysel Bek, yaşadığı evde hayatını kaybetmiş halde bulundu.
Olay, Cevat Şakir Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Veysel Bek'ten uzun süre haber alamayan komşuları, evden gelen kötü kokular üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
KÖTÜ KOKU GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI
İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Veysel Bek'in yaşamını yitirdiğini tespit etti.
Yapılan ilk incelemelerde Bek'in yaklaşık iki gün önce hayatını kaybettiği değerlendirildi. Talihsiz adamın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
OĞLU İKİ GÜN BOYUNCA EVDE KALDI
Polis ekiplerinin incelemesinde, zihinsel engelli olduğu öne sürülen oğlu A.B.'nin babasının cansız bedeniyle iki gün boyunca aynı evde yaşadığı belirlendi.
Olayın kesin nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı öğrenilirken, polis ekipleri soruşturmayı sürdürüyor.