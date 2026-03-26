Ünlü aktör, özel bir tekneyle İstanbul Boğazı’nda tur attı. Fimmel ve ailesi, muhteşem manzaralar karşısında büyülenerek Boğaz’a hayran kaldı.

TRAVİS FİMMEL KİMDİR?

Travis Fimmel, özellikle History Channel’ın kült dizisi Vikings’teki (2013-2017) cesur ve karizmatik Viking lideri Ragnar Lothbrok rolüyle uluslararası üne kavuştu.

Dizideki performansıyla büyük beğeni toplayan Fimmel, daha önce de modellik yapmış ve çeşitli Hollywood yapımlarında yer almış bir isim.

Avustralya doğumlu oyuncu, doğal oyunculuğu ve yakışıklı görünümüyle dünya çapında hayran kitlesi edindi.

Muhteşem tarihî yarımada, köprüler ve yalıların oluşturduğu eşsiz siluet karşısında hayranlığını gizleyemeyen ünlü oyuncu, İstanbul’un büyüleyici atmosferinden oldukça etkilendi.

Bu ziyaret, Travis Fimmel’in Türkiye’ye olan ilgisini bir kez daha gözler önüne serdi. Hayranları, ünlü ismin İstanbul’daki tatil fotoğraflarını sosyal medyada büyük ilgiyle paylaşıyor. İstanbul’un tarihi ve doğal güzellikleri, dünyaca ünlü yıldızları da büyülemeye devam ediyor.

Travis Fimmel’in Boğaz turu, şehrin turistik çekiciliğini bir kez daha kanıtladı.