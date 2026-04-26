Trendyol Süper Lig’in 31. hafta maçında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe’yi konuk etti. Kritik derbinin ilk yarısını sarı-kırmızılı ekip 1-0 önde tamamladı.
Galatasaray’ın sakatlıktan sonra sahalara dönen yıldızı Victor Osimhen’den geldi. Maçın 40. dakikasında Nijeryalı yıldız, ceza sahası içinde topla buluştuktan sonra Ederson’u mağlup ederek takımını öne geçirdi.
SÜPER LİG’DE BU SEZON 13. GOL
Galatasaray formasıyla bu sezon ligde 17. maçına çıkan Osimhen, 13. golünü kaydederken 4 asistlik katkı sağladı.