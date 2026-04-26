Trendyol Süper Lig’de yüksek tansiyonlu derbide heyecan devam ederken penaltı kararları maça şimdiden damga vurdu. Hakem Yasin Kol, 13. dakikada Fenerbahçe lehine penaltı verdi.

TALISCA PENALTIDAN YARARLANAMADI

Matteo Guendouzi’nin derin pasında topla buluşan Sidiki Cherif, ceza sahasına girerken Davinson Sanchez’in müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyonun ardından hakem penaltı noktasını gösterdi.

Topun başına geçen Anderson Talisca ise penaltıdan yararlanamadı.

GALATASARAY PENALTI BEKLEDİ, “DEVAM” KARARI ÇIKTI

21. dakikada Leroy Sane ceza sahasına girerken Dorgeles Nene ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Yasin Kol, VAR’ı dinlediğini işaret ederek oyunu durdurdu.

Bir süre sonra incelemesini tamamlayan hakem, oyunun taç atışıyla devam etmesine karar vererek penaltı olmadığını işaret etti. Pozisyon sonrası itirazlarda bulunan Archie Brown ve Ederson sarı kart gördü.

POZİSYONUN ARDINDAN GALATASARAY'DAN PAYLAŞIM GELDİ

GALATASARAY BİR POZİSYONDA DAHA PENALTI BEKLEDİ

Maçın 39. dakikasında Victor Osimhen, ceza sahasına girmek isterken Jayden Oosterwolde ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Galatasaray bu pozisyonda penaltı beklerken, hakem Yasin Kol oyunun devam etmesine karar verdi.

