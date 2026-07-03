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Kaynak: AA

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, başkent Caracas'taki La Carlota Hava Üssü'nde gerçekleştiği basın toplantısında, ülkede yaşanan iki büyük depreme ilişkin açıklama yaptı.

Ülkenin kuzeyini vuran 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 595'e yükseldiğini ifade eden Rodriguez, yaralı sayısının ise 12 bin 400'e ulaştığını duyurdu.

Rodriguez, sahada 33 farklı ülkeden arama kurtarma ekiplerinin görev yaptığını ifade etti.

Rodriguez, depremin olduğu andan bu yana 6 bin 462 kişinin enkaz altından sağ çıkarıldığını belirterek, "Depremin hemen ardından Venezuela devleti tüm kurumlarıyla harekete geçti. Sarsıntılardan yalnızca birkaç saat sonra bu acil durumla mücadele etmek adına ilk iş olarak bir kararname yayımladık. Sivil savunma sistemi ile kamu savunma mekanizmalarının tamamı derhal sahaya sevk edildi." dedi.

Rodriguez, iki büyük deprem felaketinin ülkeyi vurmasına ilişkin uluslararası diplomasi trafiği yürüttüğünü, ilk saatlerde 72 devlet ve hükümet başkanından telefon aldığını söyledi.

EVSİZ KALANLAR İÇİN YIL SONUNA KADAR YENİ KONUT SÖZÜ

Ayrıca Venezuela basınına yansıyan bilgilere göre hükümet, deprem felaketinde evlerini kaybedenlerin sayısını 12 bin 841 olarak ifade edildi.

Geçici Devlet Başkanı Rodriguez, 29 Haziran'daki açıklamasında, evsiz kalan afetzedelere yıl sonuna kadar yeni konutlar tahsis edileceğinin sözünü vermişti.