Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino López, ABD’nin 3 Ocak’ta gerçekleştirdiğini duyurduğu askeri operasyon sırasında Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetler mensubu 47 askerin hayatını kaybettiğini açıkladı. Operasyonun Devlet Başkanı Nicolás Maduro’yu yakalamayla sonuçlandığını belirten López, ölümlere rağmen savunma kapasitesini artırmak için planlar yaptıklarını söyledi.

Bakan, devlet televizyonunda yayımlanan konuşmasında, ABD’nin ileri teknoloji ve büyük kaynaklara sahip saldırısı karşısında Venezuela ordusunun 47 erkek ve kadının “hayatını feda ettiğini” belirtti. Aynı süreçte saldırının etkileri arasında 32 Kübalı askerin de hayatını kaybettiği bilgisine de vurgu yaptı.

López, silahlı kuvvetlerin mevcut yapısını “gözden geçirme ve yeniden yapılandırma” ihtiyacının doğduğunu söyleyerek, bu süreçte Ayacucho Planı’nı devreye aldıklarını ifade etti. Bakan, amaçlarının ulusal savunmayı güçlendirmek ve anayasal düzenin korunmasını sağlamak olduğunu belirtti.

Ülkenin “kritik ve zorlu bir süreçten” geçtiğine işaret eden López, askerlerin manevi gücünün önemine değinerek ordunun onurunun ve haysiyetinin güçlü kalacağını söyledi.