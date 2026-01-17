Yeniçağ Gazetesi
17 Ocak 2026 Cumartesi
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor Süper Lig heyecanı kaldığı yerden devam ediyor, işte haftanın maçları

Süper Lig heyecanı kaldığı yerden devam ediyor, işte haftanın maçları

Süper Lig'de sezonun 2. yarısı başlıyor. Heyecan da kaldığı yerden devam ediyor. İşte haftanın karşılaşmaları.

Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Süper Lig heyecanı kaldığı yerden devam ediyor, işte haftanın maçları - Resim: 1

RAMS Başakşehir - Fatih Karagümrük

RAMS Başakşehir, 17 Ocak Cumartesi günü saat 17.00’de Fatih Karagümrük’ü konuk edecek.

1 8
Süper Lig heyecanı kaldığı yerden devam ediyor, işte haftanın maçları - Resim: 2

Göztepe - Çaykur Rizespor

Göztepe, 19 Ocak Pazartesi günü saat 20.00’de Çaykur Rizespor ile oynayacak.

2 8
Süper Lig heyecanı kaldığı yerden devam ediyor, işte haftanın maçları - Resim: 3

Kasımpaşa - Antalyaspor

Kasımpaşa, 18 Ocak Pazar günü saat 14.30’da Antalyaspor’u ağırlayacak.

3 8
Süper Lig heyecanı kaldığı yerden devam ediyor, işte haftanın maçları - Resim: 4

Kocaelispor - Trabzonspor

Kocaelispor, 18 Ocak Pazar günü saat 17.00’de Trabzonspor ile oynayacak.

4 8
Süper Lig heyecanı kaldığı yerden devam ediyor, işte haftanın maçları - Resim: 5

Gençlerbirliği - Samsunspor

Gençlerbirliği, 18 Ocak Pazar günü saat 17.00’de Samsunspor’u konuk edecek.

5 8
Süper Lig heyecanı kaldığı yerden devam ediyor, işte haftanın maçları - Resim: 6

Corendon Alanyaspor - Fenerbahçe

Corendon Alanyaspor, 18 Ocak Pazar günü saat 20.00’de Fenerbahçe ile karşılaşacak.

6 8
Süper Lig heyecanı kaldığı yerden devam ediyor, işte haftanın maçları - Resim: 7

Konyaspor - Eyüpspor

Konyaspor, 19 Ocak Pazartesi günü saat 17.00’de Eyüpspor’u ağırlayacak.

7 8
Süper Lig heyecanı kaldığı yerden devam ediyor, işte haftanın maçları - Resim: 8

Beşiktaş - Kayserispor

Beşiktaş, 19 Ocak Pazartesi günü saat 20.00’de Kayserispor’u konuk edecek.

8 8
Kaynak: Spor Servisi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro