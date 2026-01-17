Süper Lig heyecanı kaldığı yerden devam ediyor, işte haftanın maçları

RAMS Başakşehir - Fatih Karagümrük
RAMS Başakşehir, 17 Ocak Cumartesi günü saat 17.00’de Fatih Karagümrük’ü konuk edecek.
RAMS Başakşehir - Fatih Karagümrük
Göztepe - Çaykur Rizespor
Göztepe, 19 Ocak Pazartesi günü saat 20.00’de Çaykur Rizespor ile oynayacak.
Kasımpaşa - Antalyaspor
Kasımpaşa, 18 Ocak Pazar günü saat 14.30’da Antalyaspor’u ağırlayacak.
Kocaelispor - Trabzonspor
Kocaelispor, 18 Ocak Pazar günü saat 17.00’de Trabzonspor ile oynayacak.
Gençlerbirliği - Samsunspor
Gençlerbirliği, 18 Ocak Pazar günü saat 17.00’de Samsunspor’u konuk edecek.
Corendon Alanyaspor - Fenerbahçe
Corendon Alanyaspor, 18 Ocak Pazar günü saat 20.00’de Fenerbahçe ile karşılaşacak.
Konyaspor - Eyüpspor
Konyaspor, 19 Ocak Pazartesi günü saat 17.00’de Eyüpspor’u ağırlayacak.
Beşiktaş - Kayserispor
Beşiktaş, 19 Ocak Pazartesi günü saat 20.00’de Kayserispor’u konuk edecek.