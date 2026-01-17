ABD’de 7 Ocak’ta Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu’na (ICE) bağlı bir görevlinin bir ABD vatandaşını öldürmesinin ardından başlayan protestolar sürerken, Gavin Newsom’dan Donald Trump’a sert eleştiriler geldi.

San Francisco’da düzenlenen basın toplantısında konuşan Newsom, Trump yönetimini doğrudan hedef alarak, “Bu ülkede bir iç savaş çıkarmaya çalışıyor” ifadelerini kullandı. Newsom, ABD’nin çeşitli kentlerinde askeri helikopterlerin sokaklara indiğini, maskeli güvenlik güçlerinin kent merkezlerinde devriye gezdiğini belirterek, özellikle Minneapolis’te yaşananları “rezalet” olarak niteledi.

Trump yönetiminin “beyaz ırk üstünlüğünü teşvik eden bir dil ve politika izlediğini” savunan Newsom, modern ABD tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir yolsuzluk ve rüşvet düzeniyle karşı karşıya olunduğunu öne sürdü. Ülkede “kırmızı alarm” durumunun yaşandığını dile getiren Newsom, barışçıl protestolara destek verdiğini vurguladı.

'Sesimizi çıkarmazsak cumhuriyetimizi kaybedebiliriz'

“Sesimizi çıkarmazsak cumhuriyetimizi kaybederiz” diyen Newsom, Temsilciler Meclisi ve Senato’nun yeniden kazanılmasının hâlâ mümkün olduğunu belirterek, halk egemenliğinin korunması çağrısı yaptı.

Trump’ın ABD’yi “daha zengin ve daha sağlıklı” hale getireceği yönündeki vaatlerini de hatırlatan Newsom, “Ama bugün geldiğimiz noktada daha fakiriz ve daha hastayız” ifadelerini kullandı. İmalat sektörünün Trump’ın en önemli vaatlerinden biri olduğunu anımsatan Newsom, buna rağmen iş yaratma oranlarının 2003’ten bu yana en düşük seviyelerde olduğunu savundu.

'Yıkıcı ve başarısız'

Trump’ın başkanlığını “yıkıcı ve başarısız” olarak tanımlayan Newsom, yönetimin neredeyse her hafta yeni bir başarısızlık tablosu ortaya koyduğunu ileri sürdü. Newsom ayrıca, Kanada’nın Çin’e yönelik gümrük politikalarını hatırlatarak, Çin’in küresel etkisinin giderek arttığına dikkat çekti.