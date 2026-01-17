2025 yılının sonlarına doğru ünlü isimlere yönelik başlayan uyuşturucu operasyonları tam gaz devam ediyor.

Son yapılan operasyonla birlikte ünlü isimlere yönelik operasyonlarda toplamda 73 kişi tutuklandı.

İlk gözaltılar ekim ayında başladı

Türkiye'de 2025 yılında ünlülere yönelik ilk uyuşturucu operasyonu, ise 8 Ekim 2025 tarihinde İstanbul merkezli olarak gerçekleştirilirken, bu operasyon kapsamında, aralarında İrem Derici, Kubilay Aka, Hadise, Dilan Polat, Simge Sağın gibi tanınmış isimlerin bulunduğu birçok ünlü gözaltına alınmış, ifadeleri ve kan örnekleri alınmıştı.

İlk tutuklama aralık ayında yapıldı

Türkiye'de 2025 yılında ünlülere yönelik ilk uyuşturucu operasyonu 8 Ekim tarihinde başlamış olsa da, bu soruşturma kapsamında ilk tutuklamalar Aralık ayında yapıldı. Operasyonun başlangıcında (Ekim ayı) ünlü isimler gözaltına alınmış, fakat ifadeleri ve örnekleri alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

İlk tutuklanan isim Sercan Yaşar

Soruşturmanın devamında ilk tutuklanan isim, sosyal medya fenomeni ve işletmeci Sercan Yaşar oldu. (3 Aralık 2025'te tutuklanmış, ancak etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak 17-18 Aralık'ta tahliye edilmiştir). Yaşar, ünlü isimlere uyuşturucu temin ettiği iddiasıyla soruşturmanın kilit figürlerinden biri olarak kabul edilmektedir.

Yaşar'ın tutuklanmasından sonra, 9 Aralık 2025 yılında medya dünyasından isimlerin yer aldığı dalgada ilk tutuklamalar yapıldı. Mehmet Akif Ersoy, Ufuk Tetik, Mustafa Manaz ve Ebru Gülan hakkında tutuklama kararı verildi.

Toplamda 73 kişi tutuklandı

Yapılan tutuklamalar gün geçtikçe artarak devam etti. Son olarak Eski Milli futbolcu Ümit Karan hakkında tutuklama kararı verildi. 16 Ocak itibariyle Ünlülere Yönelik Uyuşturucu ve Fuhuş operasyonunda tutuklu sayısı toplamda 73’e yükseldi.

İşte o isimler,

1. İsmail Ahmet Akçay (Garipoğlu’nun Şoförü

2. Cihan Şensözlü (Köşe Yazarı - Influencer)

3.Yiğit Macit (Marka Danışmanı)

4.Eser Küçükerol (Menajer)

5.Mehmet Güçlü (Marka Danışmanı)

6.Mehmet Ali Gül (Marka Danışmanı)

7.Hamdi Burak Beşer (Momo’nun sahibi işletmeci)

8.Mahmut Uğur Ziylan (FLO Yönetim Kurulu Üyesi İş İnsanı)

9.Erdi Çetin (Sosyal Medya Ünlüsü)

10.Uğur Can Peker (İşletmeci)

11.İhsan Aygün (Sosyal Medya Ünlüsü)

12.Melissa Fidan Çalışkan (Manken)

13.Nuran Çokçalışkan (Dansöz)

14.Müzeyyen Karakan (Sosyal Medya Ünlüsü)

15.Murat Can Şirin

16.Yağmur Uçkun (Sosyal Medya Ünlüsü)

17.Atilla Aydın

18.Ozan Kılıç

19.Esra Yoldaş Balcı (Sosyal Medya Ümlüsü)

20.Semavi Siverek (İşletmeci)

21.Mehmet Tosmur (İş İnsanı)

22.Ercan Siverek (İş İnsanı)

23.Yılmaz Burak Bozkurt (Sosyal Medya Danışmanı)

24.Ege Karataş (Rapçi)

25.Dilara Ege Çevik (Sosyal Medya Ünlüsü)

26.Buse İskenderoğlu (Manken)

27.Tuğrulbey Aran (İşletmeci)

28.Zohaer Majhidi (İş İnsanı)

29.Yılmaz Efe (Kütüphane’nin işltm

30.Cengiz Can Atasay (Suma’nın sahibi İşletmeci)

31.Resul Arslan

32.Burak Güngörmedi

33.Ömer Can Kılınç (İşletmeci)

34.Yasin Burak Becek (İşletmeci)

35.Cihan Güler (İşletmeci)

36.Rabia Karaca (Sosyal Medya Ünlüsü)

37.Suat Yıldız

38.Berna Arıcı (Şarkıcı)

39.Gülsüm Bayrak(Sosyal Medya Ünlüsü)

40.Hakan Yıldız (İş İnsanı)

41.Koray Beşli (İş İnsanı)

42.Lerma Elmas (Sosyal Medya Ünlüsü)

43.Merve Eryiğit (Sosyal Medya Ünlüsü)

44.Merve Uslu (Sosyal Medya Ünlüsü)

45.Veysel Avcı (Sosyal Medya Ünlüsü)

46.Arif Altunbulak (Bebek Otel İşletmecisi)

47.Burak Altındağ (Sosyal Medya Ünlüsü)

48.Ceyda Ersoy (Sosyal Medya Ünlüsü)

49.Duygu Açıksöz (Model)

50.Ece Cerenbelli (Spiker)

51.Gizem Özköroğlu (Sosyal Medya Ünlüsü)

52.Muzaffer Yıldırım (Bebek Otel’in Sahibi)

53.Nevin Şimşek (Şarkıcı)

54.Özge Bitmez (Modacı)

55.Sevgi Taştan (Modacı)

56.Ayşe Tarım (Klein İşletmecisi)

57.Ayşe Sağlam

58.Ceren Alper (Sosyal Medya Ünlüsü)

59.Ali Sert (Sosyal Medya Ünlüsü)

60.Rabia Karataş (Şarkıcı)

61.Ümit Karan (Eski Futbolcu)

62.Timuçin Ünal (İş İnsanı)

63.Ahmet Şaşmaz (Oyuncu)

64-Deniz Berk Cengiz (Sosyal Medya Ünlüsü)

65-Emre Yalçın

66-Gökhan Gümüş (Sosyal Medya Ajansı Sahibi)

67-Gökmen Gürdeğir

68-Melis Sabah (Oyuncu/Sosyal Medya Ünlüsü)

69-Nuray İstek

70-Emircan Şahin (İş İnsanı)

71-Murat Dönmez

72-Orhan Aydın

73- Hakan Tunçbilek (Şarkıcı)

Kasım Garipoğlu, Fatih Garipoğlu, Mert Vidinli, Şevval Şahin, Kadir Şeynova, Mert Alaş, Ezgi Fındık ve Burak Ateş halen firari konumda bulunuyor.