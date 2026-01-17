Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu’nun kararıyla Sağlık Uygulama Tebliği’nde (SUT) değişikliğe gidildi. Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile, çok sayıda sağlık hizmetinin fiyatı, işlem puanı ve faturalandırma esasları yeniden düzenlenirken, bazı tetkik ve tedavilere ilişkin uygulama şartları da netleştirildi.

Tebliğe göre, bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans görüntüleme (MR) işlemlerinde hem fiyatlar güncellendi hem de aynı hastaya aynı ay içinde yapılabilecek işlem sayısına ilişkin kurallar belirlendi. BT çekimlerinde işlem bedelleri 450 lira ile 505 lira aralığında belirlenirken, MR çekimlerinde ödenecek tutarlar işlem türüne göre 673 liradan başlayarak 1.111 liraya kadar çıktı. Aynı ay içinde birden fazla yapılan işlemlerde ise en yüksek bedelli işlemin esas alınacağı hükme bağlandı.

Acil servislerde uygulanan bazı işlemlerin de fiyatları yeniden düzenlendi. Buna göre acil serviste kritik hasta yatak ve takibi için 577 lira, FAST ultrasonografi için 297 lira, transkutan pacemaker uygulaması için ise 386 lira bedel belirlendi. Tebliğde, acil servislerde hangi işlemlerin kaç kez faturalandırılabileceğine ilişkin sınırlamalara da yer verildi.

Radyoloji, nükleer tıp ve tıbbi malzemelerde dikkat çeken artışlar

Değişiklikle birlikte radyolojik ve nükleer tıp alanındaki işlemlerde dikkat çekici fiyat artışları yapıldı. Buna göre, radyonüklid tedaviler kapsamında yer alan bazı uygulamaların bedelleri 184 bin liraya kadar yükseldi. Nükleer tıp alanında kullanılan I-131 ile yapılan bazı tedavilerin bedelleri ise 2 bin 700 lira ile 7 bin 200 lira arasında belirlendi. Bu işlemler için uzman hekim raporu ve tıbbi gerekçe şartı aranacağı da tebliğde yer aldı.

Tebliğ kapsamında girişimsel işlemler, anjiyografi, endoskopik işlemler ile yoğun bakım hizmetlerine ilişkin işlem puanları ve fiyat listeleri de güncellendi. Bazı girişimsel tedavilerde bedellerin 7 bin lira ile 15 bin lira arasında değiştiği, bazı işlemlerin ise birlikte faturalandırılamayacağı belirtildi.

Ayrıca ortez, protez ve tıbbi malzeme listelerinde de önemli fiyat güncellemelerine gidildi. Buna göre, alüminyum koltuk değneği için 63 lira, ayak bileği sabitleyici ortez için 369 lira, ayarlanabilir diz eklemi ortezi için yaklaşık 1.500 lira bedel belirlenirken, bazı yürüme ortezleri ile kalça ve diz protezlerinde kullanılan parçaların fiyatlarının 7 bin lira ile 10 bin lira bandına çıktığı görüldü. Yapılan düzenlemeler yayımlandığı tarihte yürürlüğe girdi.

Ayrıca bir çok ilaç fiyatlarına da güncelleme getirildi

Resmî Gazete’de yayımlanan tebliğle, vatandaşların yaygın olarak kullandığı bazı ilaçların Euro bazlı fiyatları yeniden belirlendi, listeye yeni ilaçlar eklendi.

Güncellenen listede, özellikle kalp ritim bozuklukları, solunum yolu hastalıkları, romatizmal ve bağışıklık sistemi hastalıkları ile kronik rahatsızlıklarda kullanılan ilaçlar dikkati çekti. Buna göre, kalp ritim bozukluklarında kullanılan Flecainide acetate 100 mg ilacının fiyatı yaklaşık 11,30 Euro, solunum yollarında kullanılan Glycopyrrolate 1 mg ilacının fiyatı ise 59 Euro olarak belirlendi.

Kritik hastalıklarda kullanılan ilaçların fiyatları netleşti

Romatizmal hastalıklar ve bağışıklık sistemi sorunlarında yaygın olarak reçete edilen Hydroxychloroquine sulfate 200 mg ilacının fiyatı 17,55 Euro olurken, kronik cilt hastalıklarında kullanılan Jamp Tretinoin 10 mg kapsüllerin fiyatı 185 Euro olarak güncellendi.

Ayrıca mide ve sindirim sistemi hastalıklarında kullanılan Sucraid oral solüsyon için 1.715 Euro, bağışıklık sistemi tedavilerinde kullanılan Immukin enjeksiyonluk çözelti için ise 838 Euro fiyat belirlendi.

Yurt dışından temin edilen yüksek maliyetli ilaçlar dikkat çekti

Kas ve sinir sistemi hastalıklarında kullanılan Melp Spal-P 50 mg infüzyon tozu için 29,50 Euro, bazı epilepsi ve nörolojik hastalıklarda kullanılan Rufinamide etken maddeli ilaçların fiyatları ise 52 Euro ile 88 Euro arasında belirlendi.

SGK’nin düzenlemesiyle, yurt içinde temin edilemeyen veya temininde güçlük yaşanan bu ilaçların bedelleri, belirlenen fiyatlar üzerinden sağlık güvencesi kapsamında karşılanmaya devam edecek.