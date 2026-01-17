Süper Lig'in 2. yarısına daha iddialı bir kadroyla girmek isteyen Trabzonspor'da yol ayrılıkları da yaşanıyor. Ukraynalı kanat oyuncusu Danylo Sikan için Belçika'nın Anderlecht kulübü teklifte bulundu.

Bonserviste Anlaşma Sağlandı

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Trabzonspor ve Anderlecht, Danilo Sikan transferi için 4 milyon Euro karşılığında anlaşmaya vardı.

Trabzonspor'da Beklentileri Karşılayamadı

Geçtiğimiz sezonun devre arasında 6 milyon Euro bonservis bedeliyle Ukrayna ekibi Shakhtar’dan transfer edilen Danilo Sikan, Trabzonspor formasıyla beklentilerin altında kaldı. Bordo-mavili ekipte 34 maça çıkan Ukraynalı futbolcu, 7 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

İbrahim Doğanoğlu | Yeniçağ