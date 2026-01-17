Süper Lig'in 2. yarısına daha iddialı bir kadroyla girmek isteyen Trabzonspor'da yol ayrılıkları da yaşanıyor. Ukraynalı kanat oyuncusu Danylo Sikan için Belçika'nın Anderlecht kulübü teklifte bulundu.

Trabzonspor'da ayrılık gelişmesi: Danylo Sikan'a transfer teklifi - Resim : 1

Bonserviste Anlaşma Sağlandı

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Trabzonspor ve Anderlecht, Danilo Sikan transferi için 4 milyon Euro karşılığında anlaşmaya vardı.

Trabzonspor’da transfer hareketliliği: Beklenmedik teklif masadaTrabzonspor’da transfer hareketliliği: Beklenmedik teklif masadaSpor

Trabzonspor'da Beklentileri Karşılayamadı

Geçtiğimiz sezonun devre arasında 6 milyon Euro bonservis bedeliyle Ukrayna ekibi Shakhtar’dan transfer edilen Danilo Sikan, Trabzonspor formasıyla beklentilerin altında kaldı. Bordo-mavili ekipte 34 maça çıkan Ukraynalı futbolcu, 7 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

İbrahim Doğanoğlu | Yeniçağ