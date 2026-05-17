Venezuela Sığınma, Göç ve Yabancılar İdaresi’nin (SAIME) yayımladığı bildiride, deport işleminin 16 Mayıs 2026 tarihinde yürürlüğe konulduğu ifade edildi.

Resmi açıklamada, “Kolombiya vatandaşı olan söz konusu kişinin, kamuoyuna da yansıdığı üzere ABD’de farklı suç faaliyetleriyle bağlantılı olduğu göz önünde bulundurularak bu karar alınmıştır” denildi.

Uluslararası basında yer alan haberlerde ise işlemin resmi kayıtlarda “sınır dışı” şeklinde geçmesine rağmen sürecin doğrudan Saab’ın ABD’ye gönderilmesiyle sonuçlandığı aktarıldı.

Caracas yönetimi uygulamanın yasal prosedürler çerçevesinde gerçekleştirildiğini savunurken, yabancı basın gelişmeyi Washington yönetimine yapılan bir teslim süreci olarak değerlendirdi.

Kara para aklama ve yaptırımları delme suçlamaları nedeniyle uzun süredir ABD makamlarının gündeminde bulunan Saab, daha önce de uluslararası soruşturmalarla karşı karşıya kalmıştı.

ABD ile Venezuela arasında yapılan mahkum değişimi kapsamında Saab, Venezuela’da tutulan 10 Amerikan vatandaşının serbest bırakılması karşılığında 21 Aralık 2023’te özgürlüğüne kavuşmuş ve ardından Caracas’a dönmüştü.