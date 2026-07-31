TV8 ekranlarının reyting rekortmeni yarışma programı MasterChef Türkiye 2026’da ana kadro seçmeleri tüm hızıyla devam ediyor.
MasterChef'te heyecan dorukta: Ana kadroya giren 12. yarışmacı belli oldu
MasterChef Türkiye 2026'da ana kadro mücadelesi sürüyor. 30 Temmuz akşamı yayınlanan bölümde düğün çorbası ve kıymayla yaratıcılık turlarını başarıyla geçen isim, gecenin sonunda 12. önlüğü kaparak adını ana kadroya yazdırdı.Kaynak: Diğer
Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu’nun jüri koltuğunda oturduğu yarışmanın 30 Temmuz akşamı yayınlanan son bölümünde, 3. grup yarışmacıları mutfaktaki yeteneklerini sergilemek için tezgahlardaki yerini aldı. Kıyasıya bir mücadelenin yaşandığı gecede 12. önlüğün sahibi netleşti.
MUTFAKTA ZORLU İKİ ETAPLI MÜCADELE
Ana kadro biletini cebine koymak isteyen yarışmacı adayları, gece boyunca şeflerden geçer not alabilmek için zamanla yarıştı:
1. Etap (Teknik Tabak): Yarışmacıların ilk sınavı Türk mutfağının klasiklerinden düğün çorbası oldu. 45 dakikalık süre içinde en başarılı çorbayı hazırlayan 6 yarışmacı üst tura yükselmeyi başardı.
2. Etap (Yaratıcılık Turu): İkinci ve final etabında jüri, yarışmacılardan kıyma ana ürünü ile en yaratıcı tabağı çıkarmalarını istedi.
12. ÖNLÜK SAHİBİNİ BULDU
Stüdyoda heyecanın tavan yaptığı final turunun son iki adayı Batuhan ve Muhammet oldu. Şeflerin yaptığı kritik tadım ve değerlendirmelerin ardından, rakiplerini geride bırakarak gecenin en lezzetli tabağını sunan Muhammed, MasterChef 2026 ana kadrosuna giren 12. yarışmacı olmayı başardı.
MASTERCHEF TÜRKİYE ANA KADRO LİSTESİ
Mutfaktaki çetin mücadelelerin ardından kadroya girmeye hak kazanan 12 yarışmacı şu şekilde şekillendi:
Batuhan
Nilay
Hasan Alp
Şiringül
Enes
Eyüp Can
Demirhan Ali
Nurten
Şadi
Burçin
Tolga
Muhammed