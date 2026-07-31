Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Aktüel MasterChef'te heyecan dorukta: Ana kadroya giren 12. yarışmacı belli oldu

MasterChef'te heyecan dorukta: Ana kadroya giren 12. yarışmacı belli oldu

MasterChef Türkiye 2026'da ana kadro mücadelesi sürüyor. 30 Temmuz akşamı yayınlanan bölümde düğün çorbası ve kıymayla yaratıcılık turlarını başarıyla geçen isim, gecenin sonunda 12. önlüğü kaparak adını ana kadroya yazdırdı.

Kaynak: Diğer
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MasterChef'te heyecan dorukta: Ana kadroya giren 12. yarışmacı belli oldu - Resim: 1

TV8 ekranlarının reyting rekortmeni yarışma programı MasterChef Türkiye 2026’da ana kadro seçmeleri tüm hızıyla devam ediyor.

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MasterChef'te heyecan dorukta: Ana kadroya giren 12. yarışmacı belli oldu - Resim: 2

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu’nun jüri koltuğunda oturduğu yarışmanın 30 Temmuz akşamı yayınlanan son bölümünde, 3. grup yarışmacıları mutfaktaki yeteneklerini sergilemek için tezgahlardaki yerini aldı. Kıyasıya bir mücadelenin yaşandığı gecede 12. önlüğün sahibi netleşti.

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MasterChef'te heyecan dorukta: Ana kadroya giren 12. yarışmacı belli oldu - Resim: 3

MUTFAKTA ZORLU İKİ ETAPLI MÜCADELE

Ana kadro biletini cebine koymak isteyen yarışmacı adayları, gece boyunca şeflerden geçer not alabilmek için zamanla yarıştı:

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MasterChef'te heyecan dorukta: Ana kadroya giren 12. yarışmacı belli oldu - Resim: 4

1. Etap (Teknik Tabak): Yarışmacıların ilk sınavı Türk mutfağının klasiklerinden düğün çorbası oldu. 45 dakikalık süre içinde en başarılı çorbayı hazırlayan 6 yarışmacı üst tura yükselmeyi başardı.

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MasterChef'te heyecan dorukta: Ana kadroya giren 12. yarışmacı belli oldu - Resim: 5

2. Etap (Yaratıcılık Turu): İkinci ve final etabında jüri, yarışmacılardan kıyma ana ürünü ile en yaratıcı tabağı çıkarmalarını istedi.

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MasterChef'te heyecan dorukta: Ana kadroya giren 12. yarışmacı belli oldu - Resim: 6

12. ÖNLÜK SAHİBİNİ BULDU

Stüdyoda heyecanın tavan yaptığı final turunun son iki adayı Batuhan ve Muhammet oldu. Şeflerin yaptığı kritik tadım ve değerlendirmelerin ardından, rakiplerini geride bırakarak gecenin en lezzetli tabağını sunan Muhammed, MasterChef 2026 ana kadrosuna giren 12. yarışmacı olmayı başardı.

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MasterChef'te heyecan dorukta: Ana kadroya giren 12. yarışmacı belli oldu - Resim: 7

MASTERCHEF TÜRKİYE ANA KADRO LİSTESİ

Mutfaktaki çetin mücadelelerin ardından kadroya girmeye hak kazanan 12 yarışmacı şu şekilde şekillendi:

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MasterChef'te heyecan dorukta: Ana kadroya giren 12. yarışmacı belli oldu - Resim: 8

Batuhan

Nilay

Hasan Alp

Şiringül

8 10
MasterChef'te heyecan dorukta: Ana kadroya giren 12. yarışmacı belli oldu - Resim: 9

Enes

Eyüp Can

Demirhan Ali

Nurten

9 10
MasterChef'te heyecan dorukta: Ana kadroya giren 12. yarışmacı belli oldu - Resim: 10

Şadi

Burçin

Tolga

Muhammed

10 10
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