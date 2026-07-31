MasterChef'te heyecan dorukta: Ana kadroya giren 12. yarışmacı belli oldu

12. ÖNLÜK SAHİBİNİ BULDU

Stüdyoda heyecanın tavan yaptığı final turunun son iki adayı Batuhan ve Muhammet oldu. Şeflerin yaptığı kritik tadım ve değerlendirmelerin ardından, rakiplerini geride bırakarak gecenin en lezzetli tabağını sunan Muhammed, MasterChef 2026 ana kadrosuna giren 12. yarışmacı olmayı başardı.