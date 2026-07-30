Kaynak: ANKA

TBMM’ye gelmesi beklenen çerçeve yasaya ilişkin PKK terör örgütünden yapılan açıklama, bölücü örgütün dayatmacı zihniyetini bir kez daha gözler önüne serdi. Bölücü örgüt tarafından yapılan açıklamada, sadece silah bırakma veya kısmi bir yasal düzenlemenin kabul edilmeyeceği, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın doğrudan özgür çalışma koşullarında sürece dahil edilmemesi halinde hiçbir adımın atılmayacağı savunuldu.

Açıklamada, "Özgürlük hareketi olarak barış ve demokratik toplum çağrısının gereklerinin yerine getirilmesinde Abdullah Öcalan’ın rol alması gerektiğini vurguladık. Bunun için de Abdullah Öcalan’ın konumunun belli olması ve özgürlüğünün gerçekleşmesi gerektiğini her fırsatta dile getirdik. Çünkü Abdullah Öcalan devreye girmeden ve bizzat bu süreci yönetmeden alınan kararların ve çıkan yasanın gereklerini yerine getirmek mümkün değildir" denildi.

Çıkarılacak yasaların "münfesih örgüt mensuplarına yönelik geçici bir düzenleme" olmasını reddeden örgüt, sorunun sadece silah bırakmak olmadığını iddia ederek, Öcalan'ın sürecin yürütücüsü kılınmasını şart koştu.

YASADA ÖCALAN'IN STATÜSÜNÜN YER ALMASI DA İSTENDİ

Öcalan’ın statüsü konusunda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yaptığı barış ve siyasallaşma koordinatörü olması gerektiği görüşüne yönelik değerlendirmeye yer verilen açıklamada, “İmralı’da yapılan tartışmalarda da Abdullah Öcalan’ın barış ve siyasallaşma koordinatörü olması kabul edilmiş, çıkacak yasanın yürürlüğe girmesinde Abdullah Öcalan’ın rolü de belirlenmişti. Açık kaynaklardan yansıyanlara göre Öcalan’ın konumunun yasada dikkate alınmaması yasanın daha baştan pratikleşmesini engelleyen bir durum ortaya çıkaracaktır. Bu açıdan muhatap ve baş müzakereci olan Abdullah Öcalan’ın konumunun netleştirilmesi önemli olmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

PKK, TERÖR ÖRGÜTÜ DENİLMESİNDEN RAHATSIZ OLDU

Örgütün açıklamasında PKK'ya terör örgütü denilmesinden de rahatsızlık belirtildi. Açıklamada, Kendini feshetmiş ve Türkiye’ye karşı silahlı mücadeleyi sonlandırmış bir örgüt için hala ‘terör’ ‘terör örgütü’ kavramlarını kullanmak daha baştan halklarımızın geleceğini ilgilendiren bir süreci sorunlu hale getirmek olur.

Diğer taraftan, iktidar blokunun kapalı kapılar arkasında yürüttüğü ve kamuoyuna parça parça sızdırılan açılım trafiği çelişkili açıklamalarıyla tam bir muammaya dönüştü. Bir yanda Meclis Başkanı'nın "Genel af olmayacak, tek seferlik yasa olacak" açıklamaları, diğer yanda MHP'nin "Kaynaklar millete aktarılacak" söylemleri ve karşılığında PKK'nın "Bize alan açmazsanız bu süreci sabote sayarız" tehditleri; sürecin ne kadar kontrolsüz ve kırılgan bir zeminde ilerlediğini kanıtlıyor.