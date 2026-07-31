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Kaynak: ANKA

İYİ Parti'nin kurucu isimlerinden gazeteci Vedat Yenerer, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti. Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören 61 yaşındaki Yenerer'in beyin ölümünün gerçekleştiği açıklanmıştı.

Bugün ise Gazeteci, yazar ve siyasetçi Vedat Yenerer'in cenazesi, Karacaahmet Mezarlığı içerisinde bulunan Şakirin Camii'nde cuma namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze töreninde; pek çok siyasi isim yer aldı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İYİ Parti milletvekili Lütfü Türkan, İYİ Parti eski milletvekili Hayrettin Nuhoğlu, Yörük Ali Paşa olarak bilinen emekli tuğgeneral Ali Aydın da cenazede yer alan isimler oldu.

Cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda Yenerer'in naaşı toprağa verildi.