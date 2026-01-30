Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray, İngiliz devi Manchester City’e 2-0 mağlup oldu. Maç sonrası Sports Digitale YouTube kanalına konuşan Rıdvan Dilven, transfer süreci ile ilgili bombayı patlattı.

RIDVAN DİLMEN’DEN TRANSFER MÜJDESİ

Transfer süreciyle ilgili önemli açıklamalar yapan Dilmen, Galatasaray’ın net 2 transfer yapacağını aktardı.

Dilmen transfer konusunda, “Galatasaray’da ciddi bir sirkülasyon olacağını düşünüyorum. Direkt kadroya yazılacak en az 2 transfer yapılacak. Şaşırtıcı ayrılıklar yaşanabilir, ‘Aaa Galatasaray şunu mu sattı?’ diyeceğimiz isimler olabilir.” dedi.

OKAN BURUK’TAN TARAFTARA MESAJ

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk ise transferle ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

“Hangi rakibin geleceğini bilmiyorsunuz, bu yeni format biraz şans işi. Transfer döneminde takviyelerimiz olacak, onları yeni listeye yazmak bizim için de şans olacak. Juventus ve Atletico da çok iyi takımlar. Kim olursa olsun biraz daha cesur oynamamız gerekiyor.”