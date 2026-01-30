Yeniçağ Gazetesi
30 Ocak 2026 Cuma
İstanbul 12°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor Okan Buruk aldığı haberle yıkıldı: Galatasaray Lemina’yı kaybetti

Okan Buruk aldığı haberle yıkıldı: Galatasaray Lemina’yı kaybetti

Süper Lig devi Galatasaray, İngiliz devi Manchester City’e 2-0 mağlup oldu. Alınan yenilginin yankıları sürerken teknik direktör Okan Buruk’a kötü haber teknik heyetten geldi. Cimbom, Mario Lemina'yı da kaybetti. Cezalı duruma düşen Lemina, sonraki maçta forma giyemeyecek.

Furkan Çelik Derleyen: Furkan Çelik
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Okan Buruk aldığı haberle yıkıldı: Galatasaray Lemina’yı kaybetti - Resim: 1

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde deplasmanda Manchester City’e 2-0 mağlup oldu. Alınan yenilgi üzerine peş peşe kötü haberler gelmeye devam ediyor.

1 6
Okan Buruk aldığı haberle yıkıldı: Galatasaray Lemina’yı kaybetti - Resim: 2

Manchester City maçında sarı kart gören Lemina cezalı duruma düştü.

2 6
Okan Buruk aldığı haberle yıkıldı: Galatasaray Lemina’yı kaybetti - Resim: 3

LEMINA MAÇTA OLMAYACAK

Lemina, sarı kırmızılı takımın son 16 play off turunda oynayacağı ilk maçta forma giyemeyecek.

3 6
Okan Buruk aldığı haberle yıkıldı: Galatasaray Lemina’yı kaybetti - Resim: 4

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play off turundaki rakibi bugün belli olacak.

4 6
Okan Buruk aldığı haberle yıkıldı: Galatasaray Lemina’yı kaybetti - Resim: 5

Temsilcimizin muhtemel rakipleri İspanya'dan Atletico Madrid ile İtalya'dan Juventus oldu.

5 6
Okan Buruk aldığı haberle yıkıldı: Galatasaray Lemina’yı kaybetti - Resim: 6

Çift maç eleme sistemine göre oynanacak turda ilk karşılaşma İstanbul'da yapılacak. Bu mücadelede Lemina cezalı olması nedeniyle forma giyemeyecek.

6 6
Kaynak: Spor Servisi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro