Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde deplasmanda Manchester City’e 2-0 mağlup oldu. Alınan yenilgi üzerine peş peşe kötü haberler gelmeye devam ediyor.
Okan Buruk aldığı haberle yıkıldı: Galatasaray Lemina’yı kaybetti
Süper Lig devi Galatasaray, İngiliz devi Manchester City’e 2-0 mağlup oldu. Alınan yenilginin yankıları sürerken teknik direktör Okan Buruk’a kötü haber teknik heyetten geldi. Cimbom, Mario Lemina'yı da kaybetti. Cezalı duruma düşen Lemina, sonraki maçta forma giyemeyecek.Derleyen: Furkan Çelik
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
1 6
Manchester City maçında sarı kart gören Lemina cezalı duruma düştü.
2 6
LEMINA MAÇTA OLMAYACAK
Lemina, sarı kırmızılı takımın son 16 play off turunda oynayacağı ilk maçta forma giyemeyecek.
3 6
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play off turundaki rakibi bugün belli olacak.
4 6
Temsilcimizin muhtemel rakipleri İspanya'dan Atletico Madrid ile İtalya'dan Juventus oldu.
5 6
Çift maç eleme sistemine göre oynanacak turda ilk karşılaşma İstanbul'da yapılacak. Bu mücadelede Lemina cezalı olması nedeniyle forma giyemeyecek.
6 6
Kaynak: Spor Servisi