Ara transfer döneminde Noa Lang ve Yaser Asprilla'yı kadrosuna katan Galatasaray’da Manchester City mağlubiyeti sonrası transfer düğmesine bastı. Sarı-kırmızılı ekibin transfer edeceği o isim ise belli oldu.

GALATASARAY’DAN KRİTİK TOPLANTI KARARI

Gelen son dakika bilgisine göre Galatasaray, bugün Levent’te öğleden sonra bir transfer toplantısı yapacak. Kritik toplantıya Abdullah Kavukcu ve Okan Buruk katılacak.

VE GALATASARAY 3. TRANSFERİNİ BİTİRİYOR: ANLAŞMA TAMAM

Öte yandan Okan Buruk’un toplantıda Pape Gueye’yi bitirmek için Dursun Özbek’e baskı yapacağı iddia edildi. Sabah'ın haberine göre; 27 yaşındaki ön libero, Galatasaray'la 4 buçuk yıllığına el sıkıştı ve her sezon 4 milyon Euro almayı kabul etti.

Okan Buruk'un taçsız prensi olacak

Senegal'in şampiyonluğa ulaştığı Afrika Uluslar Kupası'nda Pape Gueye milli kahraman oldu. Turnuvanın en iyi 11'ine seçilen Senegalli dinamo, normal süresi 0-0 biten Fas finalinde uzatmada attığı golle ülkesini zafere taşıdı.