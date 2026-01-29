Dünya’nın en kalabalık 20 ülkesi belli oldu: Türkiye 87 milyonla listede kaçıncı sırada yer aldı?

3-Amerika Birleşik Devletleri (Nüfus: 341.237.743)

ABD, yeryüzünün en yoğun göç alan ülkeleri arasında başı çekiyor. Bilhassa New York, Los Angeles, Chicago ve Houston gibi metropoller, insan yoğunluğunun zirve yaptığı yerler. Bu merkezler kültürel harmanları ve ekonomik hacimleriyle de ilgi topluyor. ABD’deki nüfus yükselişi çoğunlukla dış göçlerle besleniyor. Latin Amerika ve Asya kökenli göçmenler, toplumun büyük bir kesimini oluşturuyor. Dönemsel olarak açık kapı ya da kısıtlayıcı yasalar uygulansa da ABD, fırsatlar ülkesi imajını koruyor. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca kişi yeni bir başlangıç için burayı tercih etmeye devam ediyor.