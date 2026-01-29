Bu incelememizde yeryüzünün en kalabalık uluslarını, metropollerini ve demografik stratejilerini mercek altına alarak kapsamlı bir rehber oluştu.
Dünya’nın en kalabalık 20 ülkesi belli oldu: Türkiye 87 milyonla listede kaçıncı sırada yer aldı?
Küresel dengeleri belirleyen en kalabalık ülkeler; iktisadi, toplumsal ve siyasi sahalarda kritik roller üstleniyorlar. 2026 senesi verilerine göre hangi devletler nüfus yoğunluğuyla ön plana çıkıyor?Taner Yener
2026 yılı itibarıyla yeryüzünün en yüksek nüfuslu devleti Hindistan ilan edildi. Çin’i geride bırakarak zirveye yerleşen Hindistan, 1.43 milyarlık halkıyla küresel nüfusun devasa bir bölümünü barındırıyor.
Ancak Çin ve Hindistan haricinde de demografik büyüklüğüyle listede kendine yer bulan pek çok ülke mevcuttur.
Dünyanın en kalabalık ülkeleri ve güncel nüfus istatistiklerine dair tüm ayrıntıları bu içerikte keşfedebilirsiniz. İlginizi çeken coğrafyaları yakından tanımak isterseniz uygun uçak bileti seçeneklerine göz atmaya başlayabiliriz.
Dünyanın En Kalabalık Ülkesi Hangisi?
Tarihsel süreçten günümüze demografik oranları ve büyüme ivmelerini kıyasladığımızda liderliği Hindistan göğüslüyor. Yoğun insan sayısıyla öne çıkan Hindistan, rakiplerini aşarak en kalabalık devletler sıralamasında birinci basamakta yer alıyor. Gelin şimdi Hindistan ile birlikte bu tabloda onu izleyen diğer ülkeleri hep beraber değerlendirelim!
1-Hindistan (Nüfus: 1.427.097.903)
Hindistan, 2023'te Çin’i geçerek yeryüzünün en kalabalık ülkesi unvanını aldı. Ülke 2026 başı itibarıyla takriben 1.43 milyar kişiyi ağırlıyor. Hızla yükselen nüfus grafiği, Hindistan’ın iş gücü potansiyelini besleyerek küresel arenada stratejik bir güç olmasını sağlıyor. Elbette bu yoğunluğun avantajları kadar zorlukları da bulunuyor. Hindistan’ın en büyük metropolleri arasında Mumbai, Delhi, Bangalore ve Kolkata sayılabilir. Bu şehirler iktisadi, kültürel ve teknolojik atılımlarla parlıyor. Demografik artış, ülkede uzun süredir tartışılan temel meselelerin odağında. Yönetim, artışı kontrol etmek adına aile planlaması çalışmaları yürütse de kırsalda doğum sayıları hâlâ yüksek seyrediyor.
2-Çin (Nüfus: 1.409.670.000)
Eskiden listenin zirvesinde olan Çin, nüfus artışını dizginlemek amacıyla uyguladığı tek çocuk politikası sebebiyle artık ikinci basamakta. Yine de Pekin, Şangay, Guangzhou ve Shenzhen gibi devasa kentleriyle dünyanın en sık yerleşime sahip noktalarından biri olmayı sürdürüyor. Güçlü ekonomisi ve teknik devrimler, Çin’in küresel bir aktör kalmasını sağlıyor. Çin’in yoğun şehirleri, dünyanın en büyük üretim üslerine ev sahipliği yapmaktadır. Altyapı hamleleri ve yapay zeka alanındaki ilerleyiş de ülkenin istikbaldeki büyümesine ışık tutacak gibi görünüyor.
3-Amerika Birleşik Devletleri (Nüfus: 341.237.743)
ABD, yeryüzünün en yoğun göç alan ülkeleri arasında başı çekiyor. Bilhassa New York, Los Angeles, Chicago ve Houston gibi metropoller, insan yoğunluğunun zirve yaptığı yerler. Bu merkezler kültürel harmanları ve ekonomik hacimleriyle de ilgi topluyor. ABD’deki nüfus yükselişi çoğunlukla dış göçlerle besleniyor. Latin Amerika ve Asya kökenli göçmenler, toplumun büyük bir kesimini oluşturuyor. Dönemsel olarak açık kapı ya da kısıtlayıcı yasalar uygulansa da ABD, fırsatlar ülkesi imajını koruyor. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca kişi yeni bir başlangıç için burayı tercih etmeye devam ediyor.
4- Endonezya (Nüfus: 297.118.866)
Endonezya, dünyanın en kalabalık dördüncü ülkesi konumundadır. Devlet, 17 binden fazla adadan müteşekkildir. Dinamik genç nüfus, ülkenin demografik çehresini belirleyen ana etkenlerden biridir. Halkın çoğunluğu Cakarta, Surabaya ve Bandung gibi büyük şehirlerde ikamet ediyor. Endonezya’nın nüfus stratejileri aile planlamasıyla desteklense de taşrada yüksek doğum oranları gözlemlenmeye devam ediyor.
5-Pakistan (Nüfus: 249.948.885)
Pakistan, ciddi bir nüfus artış hızı sergileyen bir diğer Asya temsilcisidir. Yaklaşık 250 milyonluk bir kitleye sahip olan ülkede doğum oranları oldukça yüksektir. Ancak bu büyüklük, altyapı ve ekonomik kalkınma üzerinde baskı oluşturuyor. Karaçi, Lahor ve İslamabad en kalabalık şehirleridir. Özellikle Karaçi, küresel ölçekte en yoğun şehirlerden biri olarak bilinir. Hükümet, eğitim ve aile planlaması yoluyla artışı kontrol etmeyi hedefliyor.
6-Nijerya (Nüfus: 232.679.478)
Afrika kıtasının en kalabalık üyesi olan Nijerya, süratli nüfus artışıyla dikkat çekiyor. 2026 itibarıyla ülkenin 230 milyonu aştığı öngörülüyor. Nijerya, gelecek yıllarda daha büyük bir sıçrama yapacak gibi duruyor. Yeraltı zenginlikleri ve genç nesil, ülkeye büyük bir ekonomik vaat sunuyor. Başlıca yoğun şehirleri Lagos, Abuja ve Kano'dur. Hızlı büyüme sebebiyle eğitim ve altyapı projelerine ağırlık verilmektedir.
7-Brezilya (Nüfus: 211.998.573)
Yeryüzünün yedinci büyük devleti olan Brezilya, Latin Amerika’nın nüfus liderliğini koruyor. Sao Paulo, Rio de Janeiro ve Brasilia en yoğun bölgelerdir. Sao Paulo, sadece ülkenin değil, Güney Amerika’nın en büyük mega kentidir. İktisadi ve kültürel açıdan bölge için kritik bir öneme sahiptir. Brezilya’nın politikaları, kentleşmeyi koordine etmek ve doğum oranlarını dengede tutmak üzerine kuruludur.
8-Bangladeş (Nüfus: 173.562.364)
Bangladeş, dar coğrafyasına rağmen barındırdığı insan sayısıyla dünyanın en yoğun ülkelerinden biri olarak öne çıkıyor. Dakka, Chittagong ve Khulna gibi büyük şehirlerde yoğunluk had safhadadır. Başkent Dakka, her açıdan ülkenin kalbi sayılır. Chittagong ise ticaretin döndüğü ana liman kentidir. Bangladeş; kültürel derinliği, özgün mutfağı ve tarihsel mirasıyla hem kaotik şehir hayatı hem de doğal güzellikler sunar. Gastronomi, ülkenin önemli bir parçasıdır. Popüler lezzetleri arasında biryani, hilsa balığı, pitha, dal ve roti bulunmaktadır.
9-Rusya (Nüfus: 144.820.423)
Rusya, devasa topraklarına karşın nüfus sıralamasında 9. basamakta yer alıyor. Çetin iklim koşulları nedeniyle halk, coğrafyaya seyrek dağılmıştır. Yönetim, nüfus kaybını önlemek için ciddi ekonomik teşvikler sunuyor. Moskova ve St. Petersburg, ülkenin en hareketli noktalarıdır. Moskova siyasi merkez, St. Petersburg ise kültür başkentidir. Besleyici mutfağıyla bilinen ülkede, ekşi kremalı borş çorbası ve meşhur mantı pelmeni mutlaka tadılması gerekenlerdendir.
10-Etiyopya (Nüfus: 132.059.767)
Doğu Afrika’nın kalbinde 900’den fazla etnik yapıyı barındıran Etiyopya, tarih kokan bir coğrafyadır. 133 milyonluk nüfusuyla Afrika’nın en kalabalık ikinci ülkesidir. Başkent Addis Ababa, Afrika Birliği’ne ev sahipliği yapmasıyla diplomatik bir merkezdir. Dire Dawa ve sanayi şehri Mekele de yoğun göç alan yerlerdir. UNESCO listesindeki Lalibela Kaya Kiliseleri, ülkenin en önemli turistik değerleri arasındadır.
11-Meksika (Nüfus: 130,861.007)
Meksika, Latin Amerika’nın ikinci büyük nüfusuna sahip olup şehir yaşamının çok canlı olduğu bir yerdir. İnsanlar genelde Meksiko, Guadalajara ve Monterrey şehirlerinde toplanmıştır. Meksiko kültürel merkez, Guadalajara teknoloji üssü, Monterrey ise iş dünyasının kalbidir. Nüfus yapısını doğumlar ve göç hareketleri şekillendirirken, hükümet dengeleyici programlar yürütmektedir.
12-Japonya (Nüfus: 123.753.041)
Japonya, yaşlanan toplum ve düşük doğum sayılarıyla mücadele içerisindedir. Nüfus her sene bir miktar azalmaktadır. Tokyo, Osaka ve Yokohama en büyük metropollerdir. Tokyo küresel bir merkezken, Osaka mutfak kültürüyle, Yokohama ise limanıyla tanınır. Sushi ve ramen gibi lezzetlerin yanı sıra Fuji Dağı, ülkenin en ikonik simgelerinden biridir.
13-Mısır (Nüfus: 116,538.258)
Mısır, 118 milyona yaklaşan halkıyla Kuzey Afrika’nın en kalabalık devletidir. Kahire, 10.4 milyonluk mevcuduyla en yoğun kenttir. Yaşam, verimli topraklar nedeniyle Nil Nehri kıyısında yoğunlaşmıştır. Hızlı artış ekonomik kaynakları zorlamakta, yönetim ise bu durumu kontrol altına almaya çalışmaktadır.
14-Filipinler (Nüfus: 115.843.670)
Güneydoğu Asya’nın bu hareketli ülkesinde Manila, Cebu ve Davao başı çekmektedir. Manila ticaretin, Cebu iş dünyasının, Davao ise tarımın merkezidir. Hızlı şehirleşme konut ve ulaşım gibi alanlarda yeni çözümler üretilmesini zorunlu kılmaktadır.
15-Kongo Demokratik Cumhuriyeti (Nüfus: 109.276.265)
Orta Afrika’nın devlerinden olan Kongo, yaklaşık 110 milyonluk nüfusuyla 15. sıradadır. Nüfus dağılımı dengesiz olup daha ziyade tarıma uygun bölgelerde kümelenme görülmektedir.
16-Vietnam (Nüfus: 100.987.686)
2026’da 101 milyona ulaşan Vietnam, hızla gelişen bir ekonomidir. Hanoi tarihiyle, Ho Chi Minh ise ticari hacmiyle tanınır. Pho çorbası ve Ha Long Körfezi gibi meşhur değerleriyle turistleri cezbetmektedir.
17-İran (Nüfus: 91.567.738)
Orta Doğu’nun en kalabalıklarından olan İran’da genç nüfus ağırlıktadır. Tahran, İsfahan ve Meşhed en yoğun şehirlerdir. Son yıllarda beyin göçü ve ekonomik şartlar demografiyi etkilemektedir.
18-Türkiye (Nüfus: 87.473.805)
Türkiye’nin nüfusu 87.5 milyonu bulurken şehirleşme oranı yüzde 77 seviyesindedir. İstanbul, Ankara ve İzmir, nüfusun en çok kümelendiği metropollerdir.
19-Almanya (Nüfus: 84.552.242)
Avrupa’nın lideri Almanya’da nüfus artışı durma noktasındadır. 2026’da düşük yatırım ve tüketim nedeniyle ekonomi yavaş ilerlerken, ülke yenilikçi modellerle bu süreci aşmaya çalışmaktadır.
20- Tayland (Nüfus: 71.668.011)
71.6 milyonluk Tayland, turizm ve ticaretle ayakta durmaktadır. Yüksek borçluluk ve düşük güven sorunlarına rağmen altyapı projeleriyle büyüme hedeflenmektedir.
Dünyanın En Kalabalık Diğer Ülkeleri
Listenin devamında Birleşik Krallık, Tanzanya ve Fransa gibi ülkeler gelmektedir. Diğer bazı ülkeler şöyledir:
Birleşik Krallık: 69,138,192
Tanzanya: 68,560,157
Fransa: 66,548,530
Güney Afrika: 64,007,187
İtalya: 59,342,867
Kenya: 56,432,944
Myanmar: 54,500,091
Kolombiya: 52,886,363
Güney Kore: 51,717,590
Sudan: 50,448,963
Uganda: 50,015,092
İspanya: 47,910,526
Cezayir: 46,814,308
Irak: 46,042,015
Arjantin: 45,696,159
Afganistan: 42,647,492
Yemen: 40,583,164
Kanada: 39,742,430
Polonya: 38,539,201
Fas: 38,081,173
Angola: 37,885,849
Ukrayna: 37,860,221
Özbekistan: 36,361,859
Malezya: 35,557,673
Mozambik: 34,631,766
Gana: 34,427,414
Peru: 34,217,848
Suudi Arabistan: 33,962,757
Madagaskar: 31,964,956
Fildişi Sahili: 31,934,230