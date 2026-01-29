Yeniçağ Gazetesi
29 Ocak 2026 Perşembe
Anasayfa Magazin Metin Keçeci'nin son hali yürek burktu: İntiharın eşiğinden dönmüştü

''Çok Güzel Hareketler Bunlar'' ile hafızalara kazınan Metin Keçeci, geçtiğimiz aylarda zor günler geçirdiğini, icralık olduğunu ve bu yüzden evi boşaltmak zorunda kaldığını gözyaşlarıyla açıklamıştı. Keçeci’nin son hali ortaya çıktı.

Hande Karacan
Haberi Paylaş
Zor günlerin ardından TRT dizisine dahil olan Metin Keçeci, uzun bir aranın ardından film galasında ortaya çıktı. Ünlü ismin son hali büyük yankı uyandırdı.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE İCRALIK OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ

Ünlü oyuncu gözyaşları içinde icralık olduğunu ve evi boşaltmak zorunda kaldığını açıklamıştı. Zor sürecinin ardından sessizliğe bürünen Keçeci, aylar sonra katıldığı film galasında ortaya çıktı.

SON HALİ KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU

Zor günleri geride bırakmaya çalıştığını belirten oyuncunun son hali ise sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

İNTİHARIN EŞİĞİNE GELMİŞTİ

Gözyaşlarını tutmakta zorlanan Keçeci, intiharın eşiğine de geldiğini söylemişti.

'CENAZEME KİMSE GELMESİN'

Ünlü isim ayrıca; "Beni bu hale getiren kim varsa cenazeme kimse gelmesin. Allah için gelmesinler. Mama alıp bir köşede sokak hayvanlarını beslesinler" ifadelerini kullanmıştı.

FİLM GALASINDA ORTAYA ÇIKTI

Ünlü oyuncu bu siteminin ardından, TRT 1'de yayınlanan 'Vefa Sultan' dizisinin kadrosuna dahil edildi. Sıkıntılı günlerini biraz da olsa atlatan Metin Keçeci film galasında ortaya çıktı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Metin Keçeci'nin son haline sosyal medyada; 'toparlamış gibi', 'iyi görünüyor' şeklinde yorumlar yapıldı.

İşte son hali...

METİN KEÇECİ KİMDİR?

1975 Hakkari doğumlu olan Metin Keçeci henüz 10 yaşındayken tiyatro ile tanıştı. Hakkâri'de İlim Sağlık Kültür Araştırma Vakfı bünyesinde 1993 yılında tiyatro grubu kurdu ve çeşitli oyunlarda yer aldı.

2007 yılında Hokkabaz adlı sinema filminde rol aldı ve aynı yıl Bir Demet Tiyatro adlı dizide rol aldı. 2002 yılında İstanbul'a yerleşti. 2003 yılında yerel bir kanalda şov programı sundu. 2004 yılında TRT 1'de yayımlanan 'Fırtınalı Hayatlar' adlı dizide yer aldı ve aynı yıl TGRT kanalına çekilen 'Bodrum Hakimi' adlı TV filminde rol aldı.

2005 yılında BKM Atölye oyuncularına katıldı ve aynı yıl 'Organize İşler' adlı sinema filminde rol aldı ve yine aynı yıl 'Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?' adlı sinema filminde rol aldı.

Metin Keçeci'nin klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici ile başrolünü oynadığı 'Vay Başıma Gelenler' adlı komedi filmi, 4 Ekim 2013 tarihinde vizyona girdi. Bu filmde Metin Şentürk de rol aldı.

