Olay, Beşkavaklar Mahallesi Aydınlık Sokak’ta akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kılıçarslan Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde sürekli seyir halinde olan ve abartı egzoz kullanarak çevreye rahatsızlık verdiği iddia edilen R.Ç. idaresindeki 35 TED 96 plakalı otomobil, vatandaşlar tarafından polis ekiplerine ihbar edildi. İhbar üzerine Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri bölgede devriye faaliyetlerini artırdı. Yapılan çalışmalar sonucunda ihbar edilen araç Aydınlık Sokak üzerinde yakalanarak durduruldu. Ekiplerin yaptığı incelemede araçta abartı egzoz bulunduğu tespit edildi.



Sürücü R.Ç.’ye "abartı egzoz kullanmak" ve "trafik ekiplerinin uyarı ve işaretlerine uymamak" suçlarından toplam 19 bin lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca araç 30 gün süreyle trafikten menedilirken, sürücünün ehliyetine de el konuldu. R.Ç.’nin sürücü belgesini geri alabilmesi için psikoteknik muayeneden geçmesi gerektiği öğrenildi.