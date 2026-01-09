Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz yurttaşların belini büktü. Ertan enflasyon vatandaşın alım gücünü düşürürken en temel gıda ürünü bile sofralara konulamaz oldu. Vatandaşın sofrasında yaşanan depremi açıkladığı verilerle tartışma yaratan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bile gizleyemedi.

Nefes'te yer alan habere göre, mutfakta bulunması gereken 16 temel besinin kilogram fiyatı üzerinden hesaplanan toplam maliyeti, Ocak 2020’de 232 lirayken Ocak 2026’da 2 bin 902 liraya ulaştı. Böylece 16 temel besinin fatura bedeli son altı yıl içinde 13 kat arttı.

Enflasyon ve alım gücündeki düşüş, vatandaşın en temel ihtiyaçlara erişimini her geçen gün zorlaştırdı. Türk-İş’in aralık ayı verilerine göre, dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması tutarı 30 bin 143 liraya, gıda harcamalarıyla birlikte diğer tüm temel harcamaları karşılayabilmek için haneye girmesi gereken toplam gelir 98 bin 188 liraya ulaştı.

Aylık gıda harcaması yetişkin bir erkek için 9 bin 37 lira, yetişkin bir kadın için 7 bin 319 lira oldu. Son bir yılda gıda harcamaları yüzde 43 artarken bir ailenin aç kalmaması için gereken tutar asgari ücreti 2 bin 68 lira aştı.

TÜİK BİLE GİZLEYEMEDİ

Gıdadaki astronomik artışlar Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine de yansıdı. TÜİK’in “Tüketici Fiyat Endeksi, Ocak 2020” raporunda yer alan madde sepeti ve ortalama madde fiyatlarından yola çıkarak yapılan hesaplamalara göre; altı yıl önce peynir, un, makarna, zeytinyağı gibi mutfakta bulunması gereken 16 temel besin için gereken ve kilo fiyatı üzerinden hesaplanan tutar 232 liraydı. TÜİK, bu tarihten sonra madde sepetini açıklamayı bıraktı ancak fiyat artışları durmadı. 6 yılda market fiyatlarında yüzde 1600’lere varan zamlar yaşandı. Günümüzde 232 lirayla bir kilo çay bile alınamaz oldu.

2 BİN 902 LİRAYA ZOR DOLUYOR

Yeni yılda işçiye verilecek en temel maaş olan 28 bin 75 liralık asgari ücret ve en düşük emekli maaşı olarak açıklanan 18 bin 938 lira, geçim sıkıntısı yaşayan milyonlar için yetersiz kaldı. 2026’nın ilk ayında söz konusu 16 temel besin için en az 2 bin 902 lirayı cepten çıkartmak gerekti. Yani son altı yılda bir sepet gıdanın tutarı 13 kat arttı. Bu meblağ, en düşük emekli maaşının yüzde 15’ine, asgari ücretin ise yüzde 10’una denk geldi.

ZAM ŞAMPİYONU ET

Sepette zam şampiyonu dana eti oldu. Dana etinin kilogramı 46.69 liradan 820 liraya çıktı. Fiyatı 17.5 kat arttı. Tavuk etinin kilogramı ise 17 kat artarak 11.59 liradan 199 liraya yükseldi. Un en çok zamlanan ürünler arasında ye aldı. Kilosu 3.94 liradan 64 liraya çıkarak 16 kat pahalandı. Pirincin kilogramı 9.66 liradan 147 liraya yükseldi. Fiyatı 15 kat arttı. Zeytinyağının litresi ise 28.42 liradan 400 liraya çıktı ve son 6 yılda fiyatı yaklaşık 14 kat arttı.