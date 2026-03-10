Kripto para piyasasının en büyük varlığı Bitcoin, hafta sonu yaşanan satış dalgasıyla 70 bin dolar seviyesinin altına geriledi. Küresel piyasalardaki risk algısının artması fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu.
Petrol krizi kriptoyu vurdu: Bitcoin'deki sert düşüş yatırımcısını endişelendiriyor
Orta Doğu’daki gerilim ve petrol fiyatlarındaki sert yükseliş kripto para piyasasında satış baskısını artırdı. Artan küresel riskler ve güçlü doların etkisiyle Bitcoin 70 bin dolar seviyesinin altına geriledi.Derleyen: Baran Şükrü Çelik
Artan satış baskısı nedeniyle Bitcoin’in fiyatı kısa süreliğine 65.639 dolar seviyesine kadar düştü. Bu düşüş, piyasada önemli bir psikolojik eşik olarak değerlendiriliyor.
Yeni haftanın ilk işlem gününde Bitcoin fiyatında sınırlı toparlanma görüldü. Kripto para son işlemlerde yaklaşık 67 bin dolar seviyelerinde işlem görmeye devam etti.
Petrol fiyatları piyasayı etkiliyor
Orta Doğu’daki çatışmaların petrol fiyatlarını sert şekilde yükseltmesi küresel piyasalarda risk algısını artırdı. Bu durum kripto para piyasasında da satış baskısını tetikledi.
Güçlenen dolar baskı yaratıyor
ABD dolarının küresel piyasalarda güç kazanması da kripto varlıklar üzerinde baskı oluşturdu. Yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesi kripto piyasasında dalgalanmayı artırdı.
Makro gelişmeler belirleyici oluyor
Analistler, kripto para piyasasında fiyat hareketlerinin giderek daha fazla makroekonomik gelişmelere bağlı hale geldiğini belirtiyor.
Bitcoin’de ciddi değer kaybı
Son satış dalgası Bitcoin’in aylık performansını da olumsuz etkiledi. Verilere göre Bitcoin:
Ay başından bu yana yaklaşık yüzde 20 değer kaybetti
Yılbaşından bu yana ise yüzde 23 düşüş yaşadı
Uzmanlar risklere dikkat çekiyor
Piyasa uzmanları, petrol fiyatları, küresel faiz beklentileri ve jeopolitik gelişmelerin kripto para piyasasında dalgalanmaları artırmaya devam edebileceğini belirtiyor.