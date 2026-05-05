AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Varlık Barışını içeren mali düzenlemelerle ilişkin 15 maddelik kanun teklifini meclise sundu.

Abdullah Güler, TBMM'de şirketlere vergi avantajları sağlayan ve "Varlık Barışı" ile ilgili düzenlemeler öngören kanun teklifi ile ilgili basın toplantısı gerçekleştirdi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Abdullah Güler, "Vergiye gönüllü uyumu artırmak amacıyla yurt dışında bulunan para, altın, döviz varlıklarının 31 Temmuz 2027’ye kadar ekonomimize kazandırılmasının önünü açıyoruz" dedi.

20 YIL MUAF OLACAKLAR

Teklife göre, Türkiye’de yerleşik sayılan kişilerin, son üç yılda Türkiye’de ikamet etmemiş ve vergi mükellefi olmamış olmaları şartıyla, yurt dışında elde ettikleri gelirler 20 yıl boyunca gelir vergisinden muaf olacak.

Nitelikli hizmet merkezlerinde çalışanlara önemli vergi avantajları uygulanacak. Bu kapsamda çalışan maaşlarının brüt asgari ücretin 4 katına kadar olan kısmı gelir vergisinden istisna edilirken, İstanbul Finans Merkezi bünyesinde bu sınır 6 kata çıkabilecek.

Kurumlar vergisi tarafında da dikkat çeken düzenlemeler bulunuyor. İmalatçı ihracatçıların ihracat gelirlerine uygulanan vergi oranı 16 puan indirimle yüzde 9’a düşürülürken, diğer ihracatçıların kazançlarına yüzde 14 oranında vergi de kalacak.

TEŞVİKLERİN SÜRESİ UZATILDI

İstanbul Finans Merkezi’nde faaliyet gösteren kurumlar için kazanç indirimi yüzde 100 olarak uygulanırken, merkez dışında faaliyet gösteren kurumlara da yüzde 95’e kadar indirim imkanı olacak. Ayrıca bu teşviklerin süresi 2047 yılına kadar uzatılacak.

Teklifte, yurt dışındaki para, döviz, altın ve menkul kıymetlerin Türkiye’ye getirilmesine yönelik düzenlemeler de teklifte yer aldı. Belirlenen şartların sağlanması halinde bu varlıklar için vergi incelemesine tutulmayacak.

Öte yandan teknogirişim şirketlerine yönelik hisse bazlı teşvikler, finansal kuruluşlara uzun süreli harç muafiyetleri ve yatırım süreçlerini kolaylaştırıcı adımlar da pakette yer aldı.