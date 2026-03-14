Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından takipe alındı.
Çalışma neticesinde banka hesaplarında para aktarımı yapıldığı belirlenen 30 şüphelinin yakalanması için operasyon gerçekleştirildi.
Tespit edilen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonlarda 26 şüpheli gözaltına alındı, 2 kişinin cezaevinde olduğu belirlendi.
Emniyet müdürlüğündeki işlemler sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla olmak üzere diğer 4'ü serbest bırakıldı.
2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.