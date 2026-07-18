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Van'ın Başkale ilçesinde saman yüklü bir TIR, henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı şarampole devrildi.

Vanolay.com'da yer alan habere göre kaza, Başkale ilçesine bağlı Saçan Mahallesi'nde meydana geldi. Şarampole devrilen saman yüklü TIR, Başkale Belediyesine ait iş makinelerinin desteğiyle yürütülen çalışmalar sonucunda bulunduğu yerden çıkarıldı.

Belediye ekipleri, olayın ardından bölgede gerekli güvenlik önlemlerini alırken, çalışmaların başarıyla tamamlandığı bildirildi.

Kazada can kaybı ya da yaralanma olmadığı bilgisine ulaşırken, TIR'da maddi hasar meydana geldiği bildirildi.