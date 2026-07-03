Kaynak: DHA

Van Gölü'nün endemik türü inci kefalini korumak için denetimler sıkılaştı, emniyet güçlerinin nöbet sayıları arttırıldı.

Bitlis İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Tatvan Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri; göçmen, silah ve akaryakıt kaçakçılığıyla mücadelenin yanı sıra 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasındaki üreme döneminde avlanması yasak olan inci kefalini korumak amacıyla göldeki denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

İHBARLAR YERLİ BOTLARLA ANINDA DEĞERLENDİRİLİYOR

Gelen ihbarlar doğrultusunda yerli üretim tekne ve botlarla kısa sürede Van Gölü'ne açılan deniz polisi, bölgedeki balıkçı ve tur teknelerini sıkı bir kontrolden geçiriyor. Yapılan son denetimlerde teknelerin avlanma amacıyla değil,

gezi amacıyla suda bulunduğu belirlendi. Kurallara uyan tekne sahiplerine duyarlılıklarından dolayı emniyet güçleri tarafından teşekkür edildi.

7 GÜN 24 SAAT ARALIKSIZ TAKİP

Van Gölü’nün ekolojik dengesi için hayati önem taşıyan inci kefalinin kaçak avlanmasını önlemek amacıyla denetimlerin gece gündüz sürdüğünü belirten Tatvan Deniz Limanı Şube Müdürlüğünde görevli Başkomiser Besim Alper Çıplak, vatandaşlara şüpheli durumları bildirmeleri yönünde çağrıda bulundu.

Çıplak, "Tatvan Deniz Limanı Şube Müdürlüğü olarak, 15 Nisan ile 15 Temmuz tarihleri arasında uygulanan inci kefali av yasağı kapsamında balıkçılar üzerindeki devriye ve önleme faaliyetlerimizi göl genelinde sürdürüyoruz.

Şubemiz bünyesindeki 3 motorlu ve 1 motorsuz deniz aracıyla; 5 gemi adamı ve 4 kurbağa adam personelimiz görev yapıyor. Su üstü ve su altı arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra göl trafiğine yönelik idari devriyeler atıyoruz." dedi.



