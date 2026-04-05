Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak görevinden uzaklaştırılmasının ardından gözler belediye meclisine çevrildi.
Bursa Valiliği ve kaymakamlıklar tarafından meclis üyelerine gönderilen yazıyla, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 9 Nisan 2026 Perşembe günü saat 11.00’de olağanüstü toplanacağı duyuruldu.
Valilik yazısında, toplantının Bursa Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirileceği belirtilirken, gündemin “Başkan Vekili Seçimi” olduğu ifade edildi.
Valilikten meclis üyelerine gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi:
"Bursa Valiliği İdare ve Denetim Müdürlüğünün, 05.04.2026 tarihli E-53988792-260.01.01-256294 sayılı ve ‘Başkan Vekili Seçimi’ konulu yazısına istinaden Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı 9 Nisan 2026 Perşembe günü saat 11.00’de Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilecektir."