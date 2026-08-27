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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odasını ziyaret ederek oda yönetimiyle bir araya geldi.

Gerçekleştirilen ziyarette Oda Başkanı Mustafa Öztürk ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Vali Sözer, odanın yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Görüşmede serbest muhasebeci mali müşavirlerin mesleki faaliyetleri ele alınırken, sektöre ilişkin güncel konular hakkında da karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu.

Ziyaret, görüş alışverişinin ardından sona erdi.