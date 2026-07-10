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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İnhisar Kaymakamlığı görevine atanan ve görevine başlayan Esra Polat ile Yenipazar Kaymakamlığı görevine atanan ve görevine başlayan Yunus Emre Polat’ı makamında kabul etti.

Gerçekleştirilen ziyarette ilçelerde yürütülen kamu hizmetleri ile önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Vali Sözer, Kaymakam Esra Polat ve Kaymakam Yunus Emre Polat’a yeni görevlerinde başarılar dileyerek, görevlerinin İnhisar ve Yenipazar ilçeleri, ilimiz ve ülkemiz adına hayırlı olmasını temenni etti.

Kaymakam Esra Polat ile Kaymakam Yunus Emre Polat ise nazik kabulleri ve iyi dilekleri dolayısıyla Vali Sözer’e şükranlarını arz etti.