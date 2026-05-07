EuroLeague play-off serisinin üçüncü maçında Valencia Basket ile Panathinaikos AKTOR karşı karşıya geldi.

Telekom Center’da oynanan mücadeleye etkili başlayan Valencia Basket, ilk çeyreği 24-18 önde tamamladı.

Hücumdaki tempolu oyununu ikinci çeyrekte de sürdüren İspanyol ekibi, soyunma odasına 52-39 üstün girdi.

PANATHINAIKOS YAKLAŞTI AMA YETMEDİ

İkinci yarıda taraftar desteğini arkasına alan Panathinaikos AKTOR farkı eritmeye çalıştı.

Ergin Ataman’ın öğrencileri özellikle son bölümde oyunun temposunu yükseltse de Valencia Basket kritik anlarda hata yapmadı.

Karşılaşmanın üçüncü çeyreğini 75-66 önde geçen İspanyol temsilcisi, parkeden 91-87 galip ayrılmayı başardı.

Valencia Basket, Panathinaikos AKTOR’u mağlup ederek seride durumu 2-1’e getirdi.

ATAMAN VE PEDRO MARTINEZ ARASINDA GERGİNLİK

Karşılaşmanın önüne geçen detaylardan biri ise iki başantrenör arasında yaşanan sert tartışma oldu.

Maçın son bölümünde Ergin Ataman ile Valencia Basket Başantrenörü Pedro Martinez arasında tansiyon yükseldi. Yaşanan gerginliğin ardından iki çalıştırıcı da diskalifiye edildi.

CEDİ OSMAN VE TJ SHORTS DİRENİŞİ YETMEDİ

Valencia Basket’te Brancou Badio ile Jean Montero 16’şar sayıyla galibiyetin mimarları oldu.

Panathinaikos cephesinde ise TJ Shorts’un 17 sayılık performansı mağlubiyeti önlemeye yetmedi. Milli basketbolcu Cedi Osman da mücadeleyi 10 sayı ve 5 ribauntla tamamladı.

GÖZLER DÖRDÜNCÜ MAÇTA

Panathinaikos AKTOR’un seride 2-1 üstünlüğü sürerken dördüncü maç 8 Mayıs Cuma günü Yunanistan’da oynanacak.

Yunanistan temsilcisi serinin ilk iki karşılaşmasını 68-67 ve 107-105 kazanmıştı.

Seride üç galibiyete ulaşan takım Avrupa Ligi Dörtlü Finali’ne yükselecek.