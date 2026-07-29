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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de doğuşta beklenen ortalama yaşam süresi 78,5 yıla yükseldi. Araştırmanın en dikkat çekici sonucu ise eğitim seviyesi ile ömür uzunluğu arasındaki doğrudan ilişki oldu. Veriler, eğitim düzeyi arttıkça insan ömrünün de uzadığını net bir şekilde ortaya koydu.

TÜİK'in 2023-2025 dönemi hayat tabloları sonuçları, Türkiye'nin demografik yapısına ve yaşam kalitesine dair önemli veriler sundu. Bir önceki 2022-2024 döneminde 78,1 yıl olan doğuşta beklenen yaşam süresi, yeni dönemde artış göstererek 78,5 yıl olarak kayıtlara geçti.

EĞİTİM SEVİYESİ ARTTIKÇA ÖMÜR UZUYOR

Raporun en çarpıcı bulgusu, eğitim ve yaşam süresi arasındaki korelasyon oldu. İstatistiklere göre, bireylerin eğitim düzeyi yükseldikçe beklenen yaşam süreleri de belirgin şekilde artıyor. Düşük eğitim seviyesine sahip kişilerde beklenen yaşam süresi daha kısa kalırken, üniversite ve üzeri eğitim alanlarda bu süre uzadı.

Örneğin, 30 yaşındaki bireyler baz alındığında; ortaöğretim altı eğitim seviyesine sahip olanlar ile yükseköğretim mezunları arasındaki yaşam süresi farkı erkeklerde 5,1 yıl, kadınlarda ise 4,6 yıl olarak hesaplandı.

KADINLAR DAHA UZUN, ERKEKLER DAHA SAĞLIKLI YAŞIYOR

Cinsiyetler arası yaşam süresi farkı, Türkiye'deki geleneksel eğilimini korudu. Genel tabloda kadınların erkeklerden 5,2 yıl daha uzun yaşadığı tespit edildi. Erkeklerde doğuşta beklenen yaşam süresi 75,9 yıl iken, kadınlarda bu rakam 81,1 yıla ulaşıyor.

Ancak "sağlıklı yaşam süresi" (günlük hayattaki faaliyetleri sınırlandıracak bir sağlık sorunu olmadan geçen yıllar) incelendiğinde tablo tersine dönüyor. Sıfır yaşındaki bir birey için ortalama sağlıklı yaşam süresi 58 yıl olarak belirlenirken; erkeklerin sağlıklı yaşam süresinin (59,1 yıl), kadınlardan (56,9 yıl) 2,2 yıl daha uzun olduğu görüldü.

Özellikle 65 yaşındaki bireyler incelendiğinde, bu yaştaki kadınların erkek akranlarından ortalama 3,3 yıl daha fazla yaşamasının beklendiği rapora yansıyan detaylar arasında yer aldı.