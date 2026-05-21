Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38. Olağan Kurultayı hakkında “mutlak butlan” kararı verdi. Böylece yerel mahkemenin davayı “konusuz kaldığı” gerekçesiyle sonuçlandıran kararı da geçersiz sayıldı. Mahkeme ayrıca, kurultay sonrası yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultayların ve alınan kararların iptaline, Kemal Kılıçdaroğlu ile önceki parti organlarının görevlerine devam etmesine hükmetti.

Uzman isimler, kararın Türkiye ekonomisine uzun vadede etkilerini Yeniçağ’a değerlendirdi.

“BİRKAÇ AYA ETKİSİNİ KORKUNÇ ŞEKİLDE GÖRECEĞİZ”

Devlet Planlama Teşkilatı eski uzmanı ve iktisatçı Prof. Dr. Uğur Emek, Yeniçağ’a verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı: “Ülkem için talihsiz bir gün. Bu karar “anayasa yok, adalet hukuk yok” demektir. Daha önce verilmiş YSK kararları görmezden gelindi. Anayasa Mahkemesi kararına göre Yüksek Seçim Kurulu kararı tartışılamaz. Ülkenin iktisadi büyümesinde mülkiyet hakkının ve hukukun üstünlüğünün büyük önemi vardır. Bunlar yoksa uzun vadeli yabancı yatırımı çekemezsiniz. Türkiye, yabancı sermayeye bağımlı bir ülke. Mehmet Şimşek yabancı ülkeleri geziyor. Bir yatırım 20, 30 yıllık bir sürenin öngörülmesiyle yapılır. Borsada devre kesildi. Ülkeyi dövizle mi, faizle mi, borsayla mı ölçecekler bilmiyorum. Kur yükseldi, biz ithalata bağımlıyız. Bunun sonuçlarını yarın sabah görmeyebiliriz ama birkaç ay içinde, enflasyon dahil çok yüksek etkiler göreceğiz. Zaten öngörülebilirliğin olmadığı bir dönemdeydik. Geçen hafta Merkez Bankası, tahmin aralığı vermeyi bile kesmişti. Artık bu süreç önü alınamaz bir noktaya geldi.”

İMAMOĞLU SÜRECİNDEN BİLE BÜYÜK BİR KRİZ GELECEK

Ekonomist ve Yeniçağ gazetesi yazarı Selçuk Geçer de, borsada ve bankacılık hisselerinde gelen satışların piyasanın karışacağının işareti olduğunu söyledi. İlk safhada bankacılık endeksinde yüzde 8'in üzerinde satış olduğunu belirten Geçer şu ifadeleri kullandı:

“Çok yüksek bir ihtimalle yarın döviz tarafında büyük bir etki görürüz. Muhtemelen Merkez Bankası şu anda dövizi sabit tutmak için bir satış gerçekleştiriyor. Rezervlerde aşağıya doğru ciddi bir hareketlilik olur ama bunu kontrol edebilecekleri kanaatinde değilim. Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınma sürecindekinden bile daha ağır bir krizden bahsediyoruz. Kurultay'a gidilmezse belki yeni bir parti kurulacak. Yurtdışındaki gazetelerde bu süreç yayınlanmaya başladı. Özellikle, zaten bir bahane arayan yabancı sermayenin çıkışı hızlanacak. Döviz ve dolar tarafında çok ciddi şok etkileri görebiliriz. Enflasyon ise biraz daha gecikmeli gelir. Birinci ay enflasyonda etki göstermeye başlar. Bu sefer Merkez Bankası faizleri yükseltmek zorunda kalır. Kur ve faiz baskısı ile enflasyon birleştiğinde Türkiye'yi ciddi bir kriz bekliyor"

Utku Beycan- Yeniçağ