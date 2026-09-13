Mersin'in Tarsus ilçesinde Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığında uzman çavuş olarak görev yapan 47 yaşındaki İsmail S., hakkında uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen eşi Narin S.'nin iş yerine gitti.

Uzman çavuş eşini öldürüp yaşamına son verdi: Uzaklaştırma kararı vardı - Resim : 1

İddiaya göre ikili arasında bir süre sonra tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İsmail S., yanında bulunan tabancayla eşine ateş etti. Ardından aynı silahla kendini vurdu.

İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Narin S. ve İsmail S.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

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Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olayın kesin gelişim şekli ile İsmail S. hakkındaki uzaklaştırma kararının kapsamı ve uygulanmasına ilişkin ayrıntıların yürütülen soruşturmayla netlik kazanması bekleniyor.