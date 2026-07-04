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Kaynak: AA

Dünya atmosferine düşme riski taşıyan NASA teleskobunu kurtarmak amacıyla özel bir uzay aracı yörüngeye gönderildi.

Savunma teknolojileri alanında faaliyet gösteren Katalyst Space Technologies firmasının geliştirdiği "Link" adlı uzay aracı, yörüngedeki irtifasını öngörülenden daha çabuk kaybeden Swift Gözlemevi'ne müdahale etmek üzere Marshall Adaları'ndan fırlatıldı. Güneş fırtınalarının etkisiyle beklenenden daha hızlı alçalan Swift'e, Link uzay aracının yaklaşık bir aylık bir sürede ulaşması hedefleniyor.

GÜVENLİ YÖRÜNGESİNE İTİLECEK

NASA tarafından yürütülen planlama doğrultusunda Link, 2004 yılında uzaya gönderilen Swift'i yakalayarak daha yüksek bir yörüngeye taşıyacak. Teleskobun yörünge ömrünü olabildiğince uzatmak amacıyla şu an için bilimsel gözlem çalışmalarına ara verilmiş durumda. Swift'in eylül ayı itibarıyla operasyonlarına kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor.

Şu anda yeryüzünün 360 kilometre üzerindeki bir yörüngede dolanan 1,4 tonluk Swift teleskobu, Link uzay aracının iticilerini ateşlemesiyle birlikte 240 kilometre daha yukarıdaki güvenli yörüngesine itilecek.