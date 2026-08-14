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Gravitics firması tarafından geliştirilen "Multiple-Downmass Hangar" projesi, NASA'nın 2026 SBIR Faz I programı kapsamında finansman desteği almaya hak kazandı. Altı ay sürecek çalışma boyunca sistemin teknik uygulanabilirliği ve ticari numune dönüşlerini düzenli hale getirme potansiyeli incelenecek. Konsept, yörüngedeki platformda birden fazla dönüş aracını hazır bulundurarak her teslimat için ayrı görev planlama ihtiyacını ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

LOJİSTİK SÜREÇLERİ DÖNÜŞTÜRECEK ESNEK ALTYAPI

Yörüngede hazır bulunacak dönüş araçları, uzayda üretim yapan firmaların veya uzay madenciliği hedefleyen şirketlerin ürünlerini Dünya'ya ulaştırmasını kolaylaştıracak. Gravitics; Orbital Carrier ve Viper OTX programlarıyla ticari, sivil ve savunma alanlarına kargo taşıma çözümleri geliştirirken, ABD Uzay Kuvvetleri ile de ortak çalışmalar yürütüyor. Projenin başarılı olması durumunda, kargo taşıma maliyetlerinin belirgin şekilde düşmesi ve dönüş seferlerinin sıklaşması bekleniyor.