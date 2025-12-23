İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın magazin ve cemiyet dünyasını sarsan uyuşturucu operasyonları devam ederken, meselenin toplumsal ve istatistiksel boyutu üzerine yapılan açıklamalar infial yarattı. Dünya Uyuşturucu ile Mücadele Federasyonu’nun verileri, 2024 yılında 10 milyon seviyelerinde olan bağımlı sayısının, bir yıl içinde %50 artarak rekor seviyeye ulaştığını gösteriyor.

KULLANIM YAŞI 12’YE DÜŞTÜ: "HEDEFTE KIRILGAN GRUPLAR VAR"

Federasyon Başkanı Halit Toprak, saha araştırmalarından elde edilen verilerin uyuşturucu kullanım profilinde radikal bir değişim yaşandığını gösterdiğini belirtti. Toprak’ın açıklamalarındaki en kritik başlıklar şunlar:

Uyuşturucu ile tanışma yaşının 12’ye kadar indiğini belirten Toprak, 18 yaş altındaki kullanıcıların %90’ının bu ağa kendi iradeleri dışında çekildiğini savundu.

Türkiye gazetesinin haberine göre araştırmaların, uyuşturucu kullanım motivasyonunun sanıldığı gibi sadece "duygusal kaçış" olmadığını, özellikle üst gelir grubunda büyük oranda cinsel amaçlarla tercih edildiğini ortaya koyduğunu ifade etti.

SUÇ AĞININ YENİ YÖNTEMİ: "BAĞIMLI YAP, SUÇA İT"

Federasyon Başkanı Toprak, uyuşturucu kartellerinin çocukları ve gençleri sadece müşteri olarak görmediğini, onları suç operasyonlarının birer parçası haline getirdiğini iddia etti. İddianamelere de yansıyan bu yöntemin detayları şu şekilde:

Bağımlılık Tuzağı: Gençler önce zorla veya kandırılarak bağımlı hale getiriliyor.

Hizmet Karşılığı Madde: Bağımlı olan gençlere, uyuşturucuya erişim sağlamaları karşılığında kuryelik, uyuşturucu satışı veya taşıma işleri yaptırılıyor.

Suç ve İstismar: Genç kadınların fuhuşa zorlandığı; erkek çocukların ise kundaklama, silahlı yağma ve tetikçilik gibi ağır suçlarda kullanılmak üzere "milis" gibi yetiştirildiği öne sürülüyor.

Uzmanlar, açıklanan 15 milyon rakamının sadece doğrudan bağımlıları değil, "düzenli kullanıcı" ve "risk altındaki" geniş kitleyi de kapsayabileceğine dikkat çekerek, önleyici eğitimin önemine vurgu yapıyor.