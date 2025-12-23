Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), 'Okan Buruk' iddiasını ortaya atan Sevilay Yılman ile yollarını ayırdı.

Medyaya yönelik uyuşturucu soruşturmasıyla ilgili her geçen gün yeni iddialar gündeme gelmeye devam ediyor.

Gazeteci Yılman, dört yıldır Show TV’de sunduğu “Bu Sabah” programında son günlerde gündemde olan uyuşturucu operasyonlarıyla bir açıklama yaparak, Galatasaray’ın teknik direktörü Okan Buruk’un da ifadeye çağrılmasının beklendiğini ileri sürdü Yılman, iddianın tutuklu spiker Ela Rümeysa Cebeci’nin ifadelerine dayandığını söylemişti.

Savcılık tarafından "Okan Buruk ifadeye çağrılacak" açıklaması yalanlanan Sevilay Yılman'ın işine son verildiği iddia edildi.

Medyaradar'ın haberine göre, TMSF yönetimi "Bu Sabah" programı yayından kaldırıldı; programda yorumcu olarak görev yapan Sevilay Yılman ve diğer çalışanların da işine son verdi.

Öte yandan Galatasaray'ın da bu kararın ardından Yılman hakkında suç duyurusunda bulunacağı ifade edildi.