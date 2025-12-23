İktidarın 'Terörsüz Türkiye' adımları Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nu üyerlerinin terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmesinin ardından devam ediyor. Görüşmeye katılan DEM Parti'li Gülistan Kılıç Koçyiğit'in 'Öcalan YPG'ye silah bırak demedi' açıklamasının yankıları sürerken yandaş Türkiye'nin bugünkü haberi dikkat çekti.

Türkiye gazetesi, terörist Öcalan'ın, PKK'nın Suriye'deki ayağı SDG'nin elebaşı "Mazlum Abdi" kod adlı Ferhat Abdi Şahin'e mektup gönderdiğini yazdı.

Öcalan'ın mektupta SDG ordusu içerisindeki yabancı unsurların ayıklanması konusunda çağrıda bulunduğu ifade edildi. SDG'nin içerisinde Türkiye, Irak ve İran kökenli kişilerin olduğunu söyledi.

SDG içinde Türkiye, Irak ve İran kökenli olanların sınır dışı edilmesi Türkiye’nin kırmızı çizgileri arasında yer aldığı biliniyor. Haberde, SDG’den ayıklanacak Türk kökenli örgüt üyelerinin isterlerse Türkiye’ye dönüş yapabilecekleri, çıkarılacak hukuki düzenlemelerden bu grubun da yararlanabileceği iddiası dikkat çekti.

Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, dün Şam'a giderek Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve üst düzey Suriyeli yetkililerle görüştü.

Görüşmenin SDG ile Suriye yönetiminin imzaladığı 10 Mart Mutabakatına ilişkin olduğu ifade edildi. Fidan, daha önce yaptığı açıklamada, "Suriyeli olmayan unsurların SDG’den çıkarılmasını ve derhâl ayrılmalarını istiyoruz. Türkiye’nin çıkarlarının ve güvenliğinin aksi yönünde konuşlandırılmış bütün unsurların çıkarılması gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.