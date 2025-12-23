Habertürk’e yapılan operasyonun ardından İktidara yakın Mehmet Akif Ersoy’un da uyuşturucu operasyonu kapsamında tutuklanması dikkat çekmişti. Operasyonlara dair ise siyasi ayağı da kulislerde konuşuluyor.

‘OPERASYONDA İLK GİZLENENLER’

Birgün yazarı Timur Soykan ‘Dokunulmayanlar’ başlıklı köşe yazısında Habertürk ile başlayan soruşturmanın bilinmeyen detaylarını kronolojik şekilde anlattı.

Habertürk’e yönelik operasyonun başlangıcında ilk örneğin yaşandığını aktaran Soykan, “Habertürk operasyonunda ilk gizlenenler devlet büyükleri, devlet yetkilileri oldu” dedi.

UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA ‘FURKAN TORLAK’ DETAYI

Uyuşturucu operasyonlarında yönün Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na çevrildiğini aktaran Soykan, kadın spikerin ifadesinde yer alan Furkan T’nin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü Furkan Torlak olduğunu belirtti. Bu kez ‘devlet yetkilileri’ denilerek ismin gizlenmediğini belirtti.

Torlak hakkındaki yolsuzluk iddialarını da hatırlatan Soykan, yandaşların 40 milyon TL’lik evde oturup 10 milyon TL’lik otomobile bindiğini anlattıklarını söyledi. Soykan, “Menekşe İnşaat isimli şirket üzerinden işler çevirip arsalar kapattığını savundular. İddiaya göre; Bakanları bile Cumhurbaşkanı haklarında rapor hazırlanması istediğini söyleyerek korkutuyordu. Eski Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Furkan Torlak’ı bu göreve getirmişti. Yani iddiaların çoğunluğu Fahrettin Altun’a ulaşıyordu. Bu noktada Fahrettin Altun’un, 20 yaşındaki oğlunun şirket kurup büyük servete kavuşmasıyla ilgili haberimize dair halen açıklama yapmadığını hatırlatalım. Halen bu hızlı zenginleşmeyle ilgili de bir soruşturma yok” dedi.

ÖMER ÇELİK’İN DANIŞMANI

Furkan Tolak’ın AKP’nin sözcüsü Ömer Çelik’in eski danışmanı olduğunu belirten Soykan, “Ömer Çelik’in Furkan Torlak ve Mehmet Akif Ersoy ile yakın bağlantıları biliniyordu. Mehmet Akif Ersoy gözaltına alındıktan sonra verdiği ifadede kendisine operasyon yapılacağını aylar öncesinden bildiğini anlattı. Buna karşın AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Mehmet Akif Ersoy’un 2 Aralık 2025’te Habertürk’teki programına konuk olmuştu. 7 gün sonra ise Mehmet Akif Ersoy gözaltına alındı. Ömer Çelik’in kendisine operasyon yapılmasını bekleyen Mehmet Akif Ersoy’u güçlü göstermek için yayına çıktığı öne sürüldü. Dosyaya giren bir tanık ifadesinde de Mehmet Akif Ersoy’un Ömer Çelik’e çok yakın olduğu, hatta nikah şahidi olduğu anlatılmıştı.” dedi.

SENA YILDIZ’IN BÜROKRASİ GÜCÜ

Torlak dışında bu iddialara uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Mümine Sena Yıldız da yer aldı. Soykan, Yıldız’ın Haziran 2024’te Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı özel kaleminde işe alındığını belirtti. Soykan, işe gelmediği ve kendisine ulaşılamadığı için Yıldız’ın işten çıkarıldığını bir süre TRT’de geçici personel olarak çalıştığını aktardı. Ayrıca iddiaya göre; Yıldız’ın İletişim Başkanlığı’ndaki üst düzey bir yetkilinin sevgilisi olduğu ve onun tarafından işe alındı.

KAMUDA ÜST DÜZEY YÖNETİCİSİ CHUCKY KİM?

‘Chucky’ lakabıyla anılan kamuda üst düzey bir yöneticinin, bir kadın spikerin iki yıllık kirasını ödediği iddiasını da Soydan aktardı. Bu binanın ise kamuya ait olduğunu Soykan belirtti.

TURKUAZ MEDYA AYRINTISI

Operasyonlardaki bilgilerin Turkuaz Medya Grubu bünyesindeki Sabah, Takvim, A Haber üzerinde yayılması da iktidar içindeki çatışmanın ipuçlarını verdiğini söyleyen Soykan, “Berat Albayrak’ın ağabeyi Serhat Albayrak’ın yönettiği Turkuaz Medya Grubu ile Fahrettin Altun arasında ipler gerilmişti. Fahrettin Altun’u hedef alan yayınlar yapılmış bunun karşılığında Cumhurbaşkanlığı’nın medya ödüllerinde Turkuaz Grubu’na hiçbir ödül verilmemişti. Şimdi Cumhurbaşkanlığı’nın ödülleriyle ilgili suçlamalar da kulaktan kulağa yayılıyor” dedi.

MHP’Lİ İSİMLER DİKKAT ÇEKİYOR

Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör, 4 yıl önce bir balıkçıda çekilen Mehmet Akif Ersoy’un doğum gününden bir fotoğraf paylaşıp ‘Bu dosya siyasi Susurluk olmaya aday’ demişti. Bu fotoğrafta eski Başbakan Binali Yıldırım’ın kardeşi İlhami Yıldırım’ın da olduğunu belirten Soykan, “Ayrıca Gaziosmanpaşa Başsavcıvekili M.T., Bursa Vali Yardımcısı S.A. poz verenler arasındaydı. İki isim de MHP’ye yakınlıklarıyla biliniyordu. Zaten fotoğrafta MHP’nin eski İstanbul İl Başkanı ve halen MHP’nin MYK üyesi Birol Gür vardı. Ancak ‘Susurluk gibi’ vurgusunun asıl hedefi MHP’li avukat Serkan Toper’di. 31 Mart 2024’te MHP’nin Beşiktaş Belediye Başkanı olan Serkan Topar, Habertürk’te yorumcu olarak programlara katılıyor ve MHP’nin sesi oluyordu” ifadelerini kullandı.