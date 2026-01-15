İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında birçok kişi gözaltına alındı. Yapılan operasyonlar kapsamında yeni bir gelişme daha yaşandı.

15 KİŞİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Sosyal medya ünlüsü Rabia Karaca, modacı Rabia Yaman, Les Benjamins'in direktörü Zohaer Majhadi, Miss Türkiye Güzeli Buse İskenderoğlu, fenomen Dilara Ege Çevik, Suma Han gece kulübü sahibi Cengiz Can Atasoy'un aralarında bulunduğu 15 kişinin uyuşturucu testi sonucu 'pozitif' çıktı.

Burak Güngörmedi, Ayhan Yücesoy, Resul Arslan, Emrah Gencer, Yasin Burak Becek, Tuğrulbey Aran, Cihan Güler, Pınar Mintaş ve Serap Saylan'ın saç ve kan örneklerinde uyuşturucu maddesi pozitif çıktı.

5 İSMİN NEGATİF ÇIKTI

Ünlü isimlerin menajeri Haluk Şentürk, Süzer Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ali Baran Süzer, 'thebacim' lakabıyla tanınan Şebnem İnan, sosyal medya fenomeni Nilay Didem Kılavuz ve Ömer Can Kılıç'ın ise sonuçları negatif çıktı.