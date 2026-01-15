Süper Kupa finalinde Barcelona'ya 3-2 kaybettiği El Clasico'nun ardından Xabi Alonso'nun görevine son vererek teknik direktör değişikliğine giden Real Madrid'de Alvaro Arbeloa dönemi sürpriz bir yenilgiyle başladı.

REAL MADRID KRAL KUPASI'NDA 2. LİG EKİBİ ALBACATE'YE ELENDİ

Kral Kupası'nın son 16 turunda İspanya 2. Lig ekibi Albacete'ye konuk olan Real Madrid son dakikaları nefes kesen mücadeleyi 3-2 kaybederek elendi.

ARDA GÜLER'İN ASİSTİ MAĞLUBİYETİ ENGELLEMEYE YETMEDİ

Maça ilk 11'de başlayarak 90 dakika sahada kalan Arda Güler uzatma dakikalarında skoru 2-2'ye getiren golün asistini yapsa da mağlubiyeti engelleyemedi.

REAL MADRID SON DAKİKADA YIKILDI

Albacate'nin 42. dakikada Villar'ın golüyle öne geçtiği maçta Mastantuono 45'te skoru eşitlemesiyle ilk yarı 1-1 beraberlikle geçildi.

İkinci yarıda uzun süre dengeli giden karşılaşmada Jefte Betancor bir kez daha ev sahibi ekibi öne geçiren golü kaydetti.

Gerilim dolu uzatma dakikalarında Arda Güler'in asistinde Gonzalo ağları havalandırarak Real Madrid'e derin bir nefes aldırdı. Ancak bu rahatlama uzun sürmedi. Bu gole hemen cevap veren Betancor kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü atarak Real Madrid'i eledi.

SÜPER KUPA FİNALİ SENARYOSUYLA BENZERLİK TAŞIYOR

İspanya Kral Kupası'nda yaşanan bu büyük sürprizin bir başka dikkat çeken detayı ise Xabi Alonso'nun kovulsuğu Süper Kupa finaline benzer bir seneryoyla sonuçlanması oldu.

Süper Kupa finalinde de Barcelona iki kez öne geçerken Real Madrid her seferinde skora eşitliği getirmeyi başarmıştı. Ancak Katalan ekibi üçüncü golle maçın skoru belirleyen taraf olmuştu. Hem maç sonucu hem de oyunun gidişatı açısından iki maçın birbirine benzerliği de dikkat çekti.