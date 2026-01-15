Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Ekonomi 1 milyon liranın 32 günlük getirisi dudak uçuklattı

1 milyon liranın 32 günlük getirisi dudak uçuklattı

1 Milyon liranın faiz kazancı ne oldu? İşte banka banka mevduat oranları...

Yurttaşlar birikimlerini değerlendirmek için yatırım araçlarını araştırıyor. Bu nedenle mevduat faizleri en çok merak edilenler arasında. Peki 1 milyon liranın aylık getirisi ne kadar?

DENİZ BANK: Ana para 1 milyon lira

Getiri: 30 bin 016 lira

Vade sonu: 1 milyon 30 bin 16 lira

GARANTİ BANKASI : Ana para 1 milyon lira

Getiri: 28 bin 569 lira

Vade sonu: 1 milyon 28 bin 569 lira

HSBC: Ana para 1 milyon lira

Getiri: 32 bin 320 lira

Vade sonu: 1 milyon 32 bin 320 lira

ING: Ana para 1 milyon lira

Getiri: 31 bin 201 lira

Vade sonu: 1 milyon 31 bin 201 lira

TEB: Ana para 1 milyon lira

Getiri: 32 bin 320 lira

Vade sonu: 1 milyon 32 bin 320 lira

YAPI KREDİ: Ana para 1 milyon lira

Getiri: 27 bin 785 lira

Vade sonu: 1 milyon 27 bin 785 lira

