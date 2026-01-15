Yurttaşlar birikimlerini değerlendirmek için yatırım araçlarını araştırıyor. Bu nedenle mevduat faizleri en çok merak edilenler arasında. Peki 1 milyon liranın aylık getirisi ne kadar?
1 milyon liranın 32 günlük getirisi dudak uçuklattı
1 Milyon liranın faiz kazancı ne oldu? İşte banka banka mevduat oranları...
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
1 7
DENİZ BANK: Ana para 1 milyon lira
Getiri: 30 bin 016 lira
Vade sonu: 1 milyon 30 bin 16 lira
2 7
GARANTİ BANKASI : Ana para 1 milyon lira
Getiri: 28 bin 569 lira
Vade sonu: 1 milyon 28 bin 569 lira
3 7
HSBC: Ana para 1 milyon lira
Getiri: 32 bin 320 lira
Vade sonu: 1 milyon 32 bin 320 lira
4 7
ING: Ana para 1 milyon lira
Getiri: 31 bin 201 lira
Vade sonu: 1 milyon 31 bin 201 lira
5 7
TEB: Ana para 1 milyon lira
Getiri: 32 bin 320 lira
Vade sonu: 1 milyon 32 bin 320 lira
6 7
YAPI KREDİ: Ana para 1 milyon lira
Getiri: 27 bin 785 lira
Vade sonu: 1 milyon 27 bin 785 lira
7 7
Kaynak: Haber Merkezi