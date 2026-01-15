Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, memur ve memur emeklilerinin alacağı zam oranı kesinleşti. Kamu çalışanları, yılda iki kez uygulanan toplu sözleşme zammına ek olarak, son 6 aylık enflasyon farkını da maaşlarına yansıtıyor. Bu kapsamda yüzde 11 toplu sözleşme artışına ilave olarak yüzde 6,85 enflasyon farkı hesaplandı ve toplam zam oranı yüzde 18,60 oldu. Ayrıca bu yıl maaşlara bin TL seyyanen ekleme yapılması kararlaştırıldı.
Memur ve memur emeklileri ne zaman zamlı maaş alacak?
Memurlar ve memur emeklilerinin merakla beklediği zam oranı belli oldu. Zam oranlarının açıklanmasının ardından gözler, artırılmış maaşların hesaplara geçeceği tarihe çevrildi İşte memurlar ve memur emeklileri için güncel ödeme takvimi…
Toplam enflasyon: yüzde 12,19
5 aylık enflasyon farkı: yüzde 6,85
Toplu sözleşme zammı: yüzde 11
Kümülatif zam oranı: yüzde 18,60
EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI
Yeni düzenleme ile en düşük memur maaşı 52 bin 617 TL'den 60 bin 896 TL'ye, en düşük memur emeklisi aylığı ise 27 bin 889 TL'ye yükseldi.
ÖDEME TAKVİMİ NE ZAMAN?
Memur emeklileri 2025 yılı Ocak ayı maaşlarını yeni tutarlara göre ayın ilk günlerinde aldı.
Tahsis numarasının son hanesine göre ödeme günleri şu şekildeydi:
1 – 3: Ayın 1'i
4 – 6: Ayın 2'si
7 – 9: Ayın 3'ü
0: Ayın 4'ü
Memur emeklilerinin zam farklarına ilişkin ödeme takvimi ise ayrıca açıklanacak.
Söz konusu farkların Ocak ayının son haftasında (26–31 Ocak 2026) hesaplara geçmesi bekleniyor.
1–14 OCAK ARASI MAAŞ FARKI
Memurlar maaşlarını her ayın 15'inde alıyor. Ocak 2026 itibarıyla yüzde 18,6 zam + bin TL seyyanen artış içeren yeni maaşların 15 Ocak 2026'da ödenmesi öngörülüyor.
Zamlı maaşın yürürlüğe girdiği tarih aralığında oluşan 1–14 Ocak 2026 dönemine ait fark ödemesinin de 15 Ocak'ta veya bu tarihe yakın günlerde maaşlarla birlikte yatırılması planlanıyor.